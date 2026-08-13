FMTM: MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
今日FMTM汇率已更改-0.63%。当日，交易品种以低点39.12和高点39.51进行交易。
关注MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
FMTM股票今天的价格是多少？
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF股票今天的定价为39.18。它在39.12 - 39.51范围内交易，昨天的收盘价为39.43，交易量达到371。FMTM的实时价格图表显示了这些更新。
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF股票是否支付股息？
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF目前的价值为39.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.08%和USD。实时查看图表以跟踪FMTM走势。
如何购买FMTM股票？
您可以以39.18的当前价格购买MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF股票。订单通常设置在39.18或39.48附近，而371和-0.84%显示市场活动。立即关注FMTM的实时图表更新。
如何投资FMTM股票？
投资MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF需要考虑年度范围33.03 - 43.81和当前价格39.18。许多人在以39.18或39.48下订单之前，会比较1.77%和。实时查看FMTM价格图表，了解每日变化。
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF的最高价格是43.81。在33.03 - 43.81内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF的绩效。
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF股票的最低价格是多少？
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF（FMTM）的最低价格为33.03。将其与当前的39.18和33.03 - 43.81进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FMTM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FMTM股票是什么时候拆分的？
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.43和8.08%中可见。
- 前一天收盘价
- 39.43
- 开盘价
- 39.51
- 卖价
- 39.18
- 买价
- 39.48
- 最低价
- 39.12
- 最高价
- 39.51
- 交易量
- 371
- 日变化
- -0.63%
- 月变化
- 1.77%
- 6个月变化
- 6.43%
- 年变化
- 8.08%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%