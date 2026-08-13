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FMTM: MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

39.18 USD 0.25 (0.63%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FMTM汇率已更改-0.63%。当日，交易品种以低点39.12和高点39.51进行交易。

关注MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FMTM股票今天的价格是多少？

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF股票今天的定价为39.18。它在39.12 - 39.51范围内交易，昨天的收盘价为39.43，交易量达到371。FMTM的实时价格图表显示了这些更新。

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF股票是否支付股息？

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF目前的价值为39.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.08%和USD。实时查看图表以跟踪FMTM走势。

如何购买FMTM股票？

您可以以39.18的当前价格购买MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF股票。订单通常设置在39.18或39.48附近，而371和-0.84%显示市场活动。立即关注FMTM的实时图表更新。

如何投资FMTM股票？

投资MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF需要考虑年度范围33.03 - 43.81和当前价格39.18。许多人在以39.18或39.48下订单之前，会比较1.77%和。实时查看FMTM价格图表，了解每日变化。

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF的最高价格是43.81。在33.03 - 43.81内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF的绩效。

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF股票的最低价格是多少？

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF（FMTM）的最低价格为33.03。将其与当前的39.18和33.03 - 43.81进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FMTM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FMTM股票是什么时候拆分的？

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.43和8.08%中可见。

日范围
39.12 39.51
年范围
33.03 43.81
前一天收盘价
39.43
开盘价
39.51
卖价
39.18
买价
39.48
最低价
39.12
最高价
39.51
交易量
371
日变化
-0.63%
月变化
1.77%
6个月变化
6.43%
年变化
8.08%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%