Курс FMTL за сегодня изменился на 0.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.85, а максимальная — 36.30.

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