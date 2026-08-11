КотировкиРазделы
Валюты / FMTL
Назад в Рынок акций США

FMTL: First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Indxx Critical Metals ETF

36.28 USD 0.35 (0.97%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FMTL за сегодня изменился на 0.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.85, а максимальная — 36.30.

Следите за динамикой First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Indxx Critical Metals ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FMTL сегодня?

First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Indxx Critical Metals ETF (FMTL) сегодня оценивается на уровне 36.28. Инструмент торгуется в пределах 35.85 - 36.30, вчерашнее закрытие составило 35.93, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FMTL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Indxx Critical Metals ETF?

First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Indxx Critical Metals ETF в настоящее время оценивается в 36.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 51.55% и USD. Отслеживайте движения FMTL на графике в реальном времени.

Как купить акции FMTL?

Вы можете купить акции First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Indxx Critical Metals ETF (FMTL) по текущей цене 36.28. Ордера обычно размещаются около 36.28 или 36.58, тогда как 18 и 0.95% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FMTL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FMTL?

Инвестирование в First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Indxx Critical Metals ETF предполагает учет годового диапазона 23.94 - 39.27 и текущей цены 36.28. Многие сравнивают 12.36% и -5.42% перед размещением ордеров на 36.28 или 36.58. Изучайте ежедневные изменения цены FMTL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Indxx Critical Metals ETF?

Самая высокая цена First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Indxx Critical Metals ETF (FMTL) за последний год составила 39.27. Акции заметно колебались в пределах 23.94 - 39.27, сравнение с 35.93 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Indxx Critical Metals ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Indxx Critical Metals ETF?

Самая низкая цена First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Indxx Critical Metals ETF (FMTL) за год составила 23.94. Сравнение с текущими 36.28 и 23.94 - 39.27 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FMTL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FMTL?

В прошлом First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Indxx Critical Metals ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.93 и 51.55% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
35.85 36.30
Годовой диапазон
23.94 39.27
Предыдущее закрытие
35.93
Open
35.94
Bid
36.28
Ask
36.58
Low
35.85
High
36.30
Объем
18
Дневное изменение
0.97%
Месячное изменение
12.36%
6-месячное изменение
-5.42%
Годовое изменение
51.55%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%