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FMTL: First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Indxx Critical Metals ETF
Курс FMTL за сегодня изменился на 0.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.85, а максимальная — 36.30.
Следите за динамикой First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Indxx Critical Metals ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FMTL сегодня?
First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Indxx Critical Metals ETF (FMTL) сегодня оценивается на уровне 36.28. Инструмент торгуется в пределах 35.85 - 36.30, вчерашнее закрытие составило 35.93, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FMTL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Indxx Critical Metals ETF?
First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Indxx Critical Metals ETF в настоящее время оценивается в 36.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 51.55% и USD. Отслеживайте движения FMTL на графике в реальном времени.
Как купить акции FMTL?
Вы можете купить акции First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Indxx Critical Metals ETF (FMTL) по текущей цене 36.28. Ордера обычно размещаются около 36.28 или 36.58, тогда как 18 и 0.95% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FMTL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FMTL?
Инвестирование в First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Indxx Critical Metals ETF предполагает учет годового диапазона 23.94 - 39.27 и текущей цены 36.28. Многие сравнивают 12.36% и -5.42% перед размещением ордеров на 36.28 или 36.58. Изучайте ежедневные изменения цены FMTL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Indxx Critical Metals ETF?
Самая высокая цена First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Indxx Critical Metals ETF (FMTL) за последний год составила 39.27. Акции заметно колебались в пределах 23.94 - 39.27, сравнение с 35.93 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Indxx Critical Metals ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Indxx Critical Metals ETF?
Самая низкая цена First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Indxx Critical Metals ETF (FMTL) за год составила 23.94. Сравнение с текущими 36.28 и 23.94 - 39.27 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FMTL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FMTL?
В прошлом First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Indxx Critical Metals ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.93 и 51.55% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 35.93
- Open
- 35.94
- Bid
- 36.28
- Ask
- 36.58
- Low
- 35.85
- High
- 36.30
- Объем
- 18
- Дневное изменение
- 0.97%
- Месячное изменение
- 12.36%
- 6-месячное изменение
- -5.42%
- Годовое изменение
- 51.55%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%