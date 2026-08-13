FMTL: First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Indxx Critical Metals ETF
今日FMTL汇率已更改0.17%。当日，交易品种以低点36.34和高点36.34进行交易。
关注First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Indxx Critical Metals ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
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常见问题解答
FMTL股票今天的价格是多少？
First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Indxx Critical Metals ETF股票今天的定价为36.34。它在36.34 - 36.34范围内交易，昨天的收盘价为36.28，交易量达到1。FMTL的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Indxx Critical Metals ETF股票是否支付股息？
First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Indxx Critical Metals ETF目前的价值为36.34。股息政策取决于公司，而投资者也会关注51.80%和USD。实时查看图表以跟踪FMTL走势。
如何购买FMTL股票？
您可以以36.34的当前价格购买First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Indxx Critical Metals ETF股票。订单通常设置在36.34或36.64附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注FMTL的实时图表更新。
如何投资FMTL股票？
投资First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Indxx Critical Metals ETF需要考虑年度范围23.94 - 39.27和当前价格36.34。许多人在以36.34或36.64下订单之前，会比较12.54%和。实时查看FMTL价格图表，了解每日变化。
First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Indxx Critical Metals ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Indxx Critical Metals ETF的最高价格是39.27。在23.94 - 39.27内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Indxx Critical Metals ETF的绩效。
First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Indxx Critical Metals ETF股票的最低价格是多少？
First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Indxx Critical Metals ETF（FMTL）的最低价格为23.94。将其与当前的36.34和23.94 - 39.27进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FMTL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FMTL股票是什么时候拆分的？
First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Indxx Critical Metals ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.28和51.80%中可见。
- 前一天收盘价
- 36.28
- 开盘价
- 36.34
- 卖价
- 36.34
- 买价
- 36.64
- 最低价
- 36.34
- 最高价
- 36.34
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.17%
- 月变化
- 12.54%
- 6个月变化
- -5.27%
- 年变化
- 51.80%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%