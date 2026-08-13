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FMTL: First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Indxx Critical Metals ETF

36.34 USD 0.06 (0.17%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FMTL汇率已更改0.17%。当日，交易品种以低点36.34和高点36.34进行交易。

关注First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Indxx Critical Metals ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FMTL股票今天的价格是多少？

First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Indxx Critical Metals ETF股票今天的定价为36.34。它在36.34 - 36.34范围内交易，昨天的收盘价为36.28，交易量达到1。FMTL的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Indxx Critical Metals ETF股票是否支付股息？

First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Indxx Critical Metals ETF目前的价值为36.34。股息政策取决于公司，而投资者也会关注51.80%和USD。实时查看图表以跟踪FMTL走势。

如何购买FMTL股票？

您可以以36.34的当前价格购买First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Indxx Critical Metals ETF股票。订单通常设置在36.34或36.64附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注FMTL的实时图表更新。

如何投资FMTL股票？

投资First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Indxx Critical Metals ETF需要考虑年度范围23.94 - 39.27和当前价格36.34。许多人在以36.34或36.64下订单之前，会比较12.54%和。实时查看FMTL价格图表，了解每日变化。

First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Indxx Critical Metals ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Indxx Critical Metals ETF的最高价格是39.27。在23.94 - 39.27内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Indxx Critical Metals ETF的绩效。

First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Indxx Critical Metals ETF股票的最低价格是多少？

First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Indxx Critical Metals ETF（FMTL）的最低价格为23.94。将其与当前的36.34和23.94 - 39.27进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FMTL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FMTL股票是什么时候拆分的？

First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Indxx Critical Metals ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.28和51.80%中可见。

日范围
36.34 36.34
年范围
23.94 39.27
前一天收盘价
36.28
开盘价
36.34
卖价
36.34
买价
36.64
最低价
36.34
最高价
36.34
交易量
1
日变化
0.17%
月变化
12.54%
6个月变化
-5.27%
年变化
51.80%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%