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FMQQ: FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF

12.61 USD 0.03 (0.24%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FMQQ за сегодня изменился на 0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.60, а максимальная — 12.62.

Следите за динамикой FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FMQQ сегодня?

FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) сегодня оценивается на уровне 12.61. Инструмент торгуется в пределах 12.60 - 12.62, вчерашнее закрытие составило 12.58, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FMQQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF?

FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF в настоящее время оценивается в 12.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.66% и USD. Отслеживайте движения FMQQ на графике в реальном времени.

Как купить акции FMQQ?

Вы можете купить акции FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) по текущей цене 12.61. Ордера обычно размещаются около 12.61 или 12.91, тогда как 5 и 0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FMQQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FMQQ?

Инвестирование в FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF предполагает учет годового диапазона 10.78 - 13.28 и текущей цены 12.61. Многие сравнивают -1.02% и 3.45% перед размещением ордеров на 12.61 или 12.91. Изучайте ежедневные изменения цены FMQQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF?

Самая высокая цена FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) за последний год составила 13.28. Акции заметно колебались в пределах 10.78 - 13.28, сравнение с 12.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF?

Самая низкая цена FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) за год составила 10.78. Сравнение с текущими 12.61 и 10.78 - 13.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FMQQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FMQQ?

В прошлом FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.58 и -3.66% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
12.60 12.62
Годовой диапазон
10.78 13.28
Предыдущее закрытие
12.58
Open
12.60
Bid
12.61
Ask
12.91
Low
12.60
High
12.62
Объем
5
Дневное изменение
0.24%
Месячное изменение
-1.02%
6-месячное изменение
3.45%
Годовое изменение
-3.66%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%