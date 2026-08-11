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FMQQ: FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF
Курс FMQQ за сегодня изменился на 0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.60, а максимальная — 12.62.
Следите за динамикой FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FMQQ сегодня?
FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) сегодня оценивается на уровне 12.61. Инструмент торгуется в пределах 12.60 - 12.62, вчерашнее закрытие составило 12.58, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FMQQ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF?
FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF в настоящее время оценивается в 12.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.66% и USD. Отслеживайте движения FMQQ на графике в реальном времени.
Как купить акции FMQQ?
Вы можете купить акции FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) по текущей цене 12.61. Ордера обычно размещаются около 12.61 или 12.91, тогда как 5 и 0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FMQQ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FMQQ?
Инвестирование в FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF предполагает учет годового диапазона 10.78 - 13.28 и текущей цены 12.61. Многие сравнивают -1.02% и 3.45% перед размещением ордеров на 12.61 или 12.91. Изучайте ежедневные изменения цены FMQQ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF?
Самая высокая цена FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) за последний год составила 13.28. Акции заметно колебались в пределах 10.78 - 13.28, сравнение с 12.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF?
Самая низкая цена FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) за год составила 10.78. Сравнение с текущими 12.61 и 10.78 - 13.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FMQQ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FMQQ?
В прошлом FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.58 и -3.66% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 12.58
- Open
- 12.60
- Bid
- 12.61
- Ask
- 12.91
- Low
- 12.60
- High
- 12.62
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- 0.24%
- Месячное изменение
- -1.02%
- 6-месячное изменение
- 3.45%
- Годовое изменение
- -3.66%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%