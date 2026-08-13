FMQQ: FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF
今日FMQQ汇率已更改2.30%。当日，交易品种以低点12.89和高点12.92进行交易。
关注FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
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常见问题解答
FMQQ股票今天的价格是多少？
FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF股票今天的定价为12.90。它在12.89 - 12.92范围内交易，昨天的收盘价为12.61，交易量达到12。FMQQ的实时价格图表显示了这些更新。
FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF股票是否支付股息？
FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF目前的价值为12.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.45%和USD。实时查看图表以跟踪FMQQ走势。
如何购买FMQQ股票？
您可以以12.90的当前价格购买FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF股票。订单通常设置在12.90或13.20附近，而12和0.00%显示市场活动。立即关注FMQQ的实时图表更新。
如何投资FMQQ股票？
投资FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF需要考虑年度范围10.78 - 13.28和当前价格12.90。许多人在以12.90或13.20下订单之前，会比较1.26%和。实时查看FMQQ价格图表，了解每日变化。
FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF的最高价格是13.28。在10.78 - 13.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF的绩效。
FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF股票的最低价格是多少？
FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF（FMQQ）的最低价格为10.78。将其与当前的12.90和10.78 - 13.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FMQQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FMQQ股票是什么时候拆分的？
FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.61和-1.45%中可见。
- 前一天收盘价
- 12.61
- 开盘价
- 12.90
- 卖价
- 12.90
- 买价
- 13.20
- 最低价
- 12.89
- 最高价
- 12.92
- 交易量
- 12
- 日变化
- 2.30%
- 月变化
- 1.26%
- 6个月变化
- 5.82%
- 年变化
- -1.45%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%