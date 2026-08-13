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FMQQ: FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF

12.90 USD 0.29 (2.30%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FMQQ汇率已更改2.30%。当日，交易品种以低点12.89和高点12.92进行交易。

关注FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FMQQ股票今天的价格是多少？

FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF股票今天的定价为12.90。它在12.89 - 12.92范围内交易，昨天的收盘价为12.61，交易量达到12。FMQQ的实时价格图表显示了这些更新。

FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF股票是否支付股息？

FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF目前的价值为12.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.45%和USD。实时查看图表以跟踪FMQQ走势。

如何购买FMQQ股票？

您可以以12.90的当前价格购买FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF股票。订单通常设置在12.90或13.20附近，而12和0.00%显示市场活动。立即关注FMQQ的实时图表更新。

如何投资FMQQ股票？

投资FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF需要考虑年度范围10.78 - 13.28和当前价格12.90。许多人在以12.90或13.20下订单之前，会比较1.26%和。实时查看FMQQ价格图表，了解每日变化。

FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF的最高价格是13.28。在10.78 - 13.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF的绩效。

FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF股票的最低价格是多少？

FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF（FMQQ）的最低价格为10.78。将其与当前的12.90和10.78 - 13.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FMQQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FMQQ股票是什么时候拆分的？

FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.61和-1.45%中可见。

日范围
12.89 12.92
年范围
10.78 13.28
前一天收盘价
12.61
开盘价
12.90
卖价
12.90
买价
13.20
最低价
12.89
最高价
12.92
交易量
12
日变化
2.30%
月变化
1.26%
6个月变化
5.82%
年变化
-1.45%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%