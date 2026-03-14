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FMNY: First Trust New York Municipal High Income ETF

26.42 USD 0.03 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FMNY за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.42, а максимальная — 26.42.

Следите за динамикой First Trust New York Municipal High Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FMNY сегодня?

First Trust New York Municipal High Income ETF (FMNY) сегодня оценивается на уровне 26.42. Инструмент торгуется в пределах 26.42 - 26.42, вчерашнее закрытие составило 26.45, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FMNY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust New York Municipal High Income ETF?

First Trust New York Municipal High Income ETF в настоящее время оценивается в 26.42. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.28% и USD. Отслеживайте движения FMNY на графике в реальном времени.

Как купить акции FMNY?

Вы можете купить акции First Trust New York Municipal High Income ETF (FMNY) по текущей цене 26.42. Ордера обычно размещаются около 26.42 или 26.72, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FMNY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FMNY?

Инвестирование в First Trust New York Municipal High Income ETF предполагает учет годового диапазона 25.78 - 27.17 и текущей цены 26.42. Многие сравнивают 0.42% и -2.55% перед размещением ордеров на 26.42 или 26.72. Изучайте ежедневные изменения цены FMNY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust New York Municipal High Income ETF?

Самая высокая цена First Trust New York Municipal High Income ETF (FMNY) за последний год составила 27.17. Акции заметно колебались в пределах 25.78 - 27.17, сравнение с 26.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust New York Municipal High Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust New York Municipal High Income ETF?

Самая низкая цена First Trust New York Municipal High Income ETF (FMNY) за год составила 25.78. Сравнение с текущими 26.42 и 25.78 - 27.17 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FMNY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FMNY?

В прошлом First Trust New York Municipal High Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.45 и 2.28% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.42 26.42
Годовой диапазон
25.78 27.17
Предыдущее закрытие
26.45
Open
26.42
Bid
26.42
Ask
26.72
Low
26.42
High
26.42
Объем
1
Дневное изменение
-0.11%
Месячное изменение
0.42%
6-месячное изменение
-2.55%
Годовое изменение
2.28%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%