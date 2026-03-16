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FMNY: First Trust New York Municipal High Income ETF

26.43 USD 0.01 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FMNY汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点26.35和高点26.45进行交易。

关注First Trust New York Municipal High Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FMNY新闻

常见问题解答

FMNY股票今天的价格是多少？

First Trust New York Municipal High Income ETF股票今天的定价为26.43。它在26.35 - 26.45范围内交易，昨天的收盘价为26.42，交易量达到52。FMNY的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust New York Municipal High Income ETF股票是否支付股息？

First Trust New York Municipal High Income ETF目前的价值为26.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.32%和USD。实时查看图表以跟踪FMNY走势。

如何购买FMNY股票？

您可以以26.43的当前价格购买First Trust New York Municipal High Income ETF股票。订单通常设置在26.43或26.73附近，而52和0.04%显示市场活动。立即关注FMNY的实时图表更新。

如何投资FMNY股票？

投资First Trust New York Municipal High Income ETF需要考虑年度范围25.78 - 27.17和当前价格26.43。许多人在以26.43或26.73下订单之前，会比较0.46%和。实时查看FMNY价格图表，了解每日变化。

First Trust New York Municipal High Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust New York Municipal High Income ETF的最高价格是27.17。在25.78 - 27.17内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust New York Municipal High Income ETF的绩效。

First Trust New York Municipal High Income ETF股票的最低价格是多少？

First Trust New York Municipal High Income ETF（FMNY）的最低价格为25.78。将其与当前的26.43和25.78 - 27.17进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FMNY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FMNY股票是什么时候拆分的？

First Trust New York Municipal High Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.42和2.32%中可见。

日范围
26.35 26.45
年范围
25.78 27.17
前一天收盘价
26.42
开盘价
26.42
卖价
26.43
买价
26.73
最低价
26.35
最高价
26.45
交易量
52
日变化
0.04%
月变化
0.46%
6个月变化
-2.51%
年变化
2.32%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%