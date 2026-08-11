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FMKT: The Free Markets ETF
Курс FMKT за сегодня изменился на 0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.48, а максимальная — 22.48.
Следите за динамикой The Free Markets ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FMKT сегодня?
The Free Markets ETF (FMKT) сегодня оценивается на уровне 22.48. Инструмент торгуется в пределах 22.48 - 22.48, вчерашнее закрытие составило 22.36, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FMKT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям The Free Markets ETF?
The Free Markets ETF в настоящее время оценивается в 22.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.14% и USD. Отслеживайте движения FMKT на графике в реальном времени.
Как купить акции FMKT?
Вы можете купить акции The Free Markets ETF (FMKT) по текущей цене 22.48. Ордера обычно размещаются около 22.48 или 22.78, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FMKT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FMKT?
Инвестирование в The Free Markets ETF предполагает учет годового диапазона 20.17 - 24.45 и текущей цены 22.48. Многие сравнивают 2.55% и 4.55% перед размещением ордеров на 22.48 или 22.78. Изучайте ежедневные изменения цены FMKT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции The Free Markets ETF?
Самая высокая цена The Free Markets ETF (FMKT) за последний год составила 24.45. Акции заметно колебались в пределах 20.17 - 24.45, сравнение с 22.36 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику The Free Markets ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции The Free Markets ETF?
Самая низкая цена The Free Markets ETF (FMKT) за год составила 20.17. Сравнение с текущими 22.48 и 20.17 - 24.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FMKT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FMKT?
В прошлом The Free Markets ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.36 и 5.14% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.36
- Open
- 22.48
- Bid
- 22.48
- Ask
- 22.78
- Low
- 22.48
- High
- 22.48
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.54%
- Месячное изменение
- 2.55%
- 6-месячное изменение
- 4.55%
- Годовое изменение
- 5.14%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%