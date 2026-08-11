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FMKT: The Free Markets ETF

22.48 USD 0.12 (0.54%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FMKT за сегодня изменился на 0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.48, а максимальная — 22.48.

Следите за динамикой The Free Markets ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FMKT сегодня?

The Free Markets ETF (FMKT) сегодня оценивается на уровне 22.48. Инструмент торгуется в пределах 22.48 - 22.48, вчерашнее закрытие составило 22.36, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FMKT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям The Free Markets ETF?

The Free Markets ETF в настоящее время оценивается в 22.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.14% и USD. Отслеживайте движения FMKT на графике в реальном времени.

Как купить акции FMKT?

Вы можете купить акции The Free Markets ETF (FMKT) по текущей цене 22.48. Ордера обычно размещаются около 22.48 или 22.78, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FMKT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FMKT?

Инвестирование в The Free Markets ETF предполагает учет годового диапазона 20.17 - 24.45 и текущей цены 22.48. Многие сравнивают 2.55% и 4.55% перед размещением ордеров на 22.48 или 22.78. Изучайте ежедневные изменения цены FMKT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции The Free Markets ETF?

Самая высокая цена The Free Markets ETF (FMKT) за последний год составила 24.45. Акции заметно колебались в пределах 20.17 - 24.45, сравнение с 22.36 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику The Free Markets ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции The Free Markets ETF?

Самая низкая цена The Free Markets ETF (FMKT) за год составила 20.17. Сравнение с текущими 22.48 и 20.17 - 24.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FMKT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FMKT?

В прошлом The Free Markets ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.36 и 5.14% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.48 22.48
Годовой диапазон
20.17 24.45
Предыдущее закрытие
22.36
Open
22.48
Bid
22.48
Ask
22.78
Low
22.48
High
22.48
Объем
1
Дневное изменение
0.54%
Месячное изменение
2.55%
6-месячное изменение
4.55%
Годовое изменение
5.14%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%