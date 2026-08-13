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FMKT: The Free Markets ETF

22.69 USD 0.21 (0.93%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FMKT汇率已更改0.93%。当日，交易品种以低点22.69和高点22.69进行交易。

关注The Free Markets ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FMKT股票今天的价格是多少？

The Free Markets ETF股票今天的定价为22.69。它在22.69 - 22.69范围内交易，昨天的收盘价为22.48，交易量达到1。FMKT的实时价格图表显示了这些更新。

The Free Markets ETF股票是否支付股息？

The Free Markets ETF目前的价值为22.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.13%和USD。实时查看图表以跟踪FMKT走势。

如何购买FMKT股票？

您可以以22.69的当前价格购买The Free Markets ETF股票。订单通常设置在22.69或22.99附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注FMKT的实时图表更新。

如何投资FMKT股票？

投资The Free Markets ETF需要考虑年度范围20.17 - 24.45和当前价格22.69。许多人在以22.69或22.99下订单之前，会比较3.51%和。实时查看FMKT价格图表，了解每日变化。

The Free Markets ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，The Free Markets ETF的最高价格是24.45。在20.17 - 24.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪The Free Markets ETF的绩效。

The Free Markets ETF股票的最低价格是多少？

The Free Markets ETF（FMKT）的最低价格为20.17。将其与当前的22.69和20.17 - 24.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FMKT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FMKT股票是什么时候拆分的？

The Free Markets ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.48和6.13%中可见。

日范围
22.69 22.69
年范围
20.17 24.45
前一天收盘价
22.48
开盘价
22.69
卖价
22.69
买价
22.99
最低价
22.69
最高价
22.69
交易量
1
日变化
0.93%
月变化
3.51%
6个月变化
5.53%
年变化
6.13%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%