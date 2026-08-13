FMKT: The Free Markets ETF
今日FMKT汇率已更改0.93%。当日，交易品种以低点22.69和高点22.69进行交易。
关注The Free Markets ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- MN
常见问题解答
FMKT股票今天的价格是多少？
The Free Markets ETF股票今天的定价为22.69。它在22.69 - 22.69范围内交易，昨天的收盘价为22.48，交易量达到1。FMKT的实时价格图表显示了这些更新。
The Free Markets ETF股票是否支付股息？
The Free Markets ETF目前的价值为22.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.13%和USD。实时查看图表以跟踪FMKT走势。
如何购买FMKT股票？
您可以以22.69的当前价格购买The Free Markets ETF股票。订单通常设置在22.69或22.99附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注FMKT的实时图表更新。
如何投资FMKT股票？
投资The Free Markets ETF需要考虑年度范围20.17 - 24.45和当前价格22.69。许多人在以22.69或22.99下订单之前，会比较3.51%和。实时查看FMKT价格图表，了解每日变化。
The Free Markets ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，The Free Markets ETF的最高价格是24.45。在20.17 - 24.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪The Free Markets ETF的绩效。
The Free Markets ETF股票的最低价格是多少？
The Free Markets ETF（FMKT）的最低价格为20.17。将其与当前的22.69和20.17 - 24.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FMKT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FMKT股票是什么时候拆分的？
The Free Markets ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.48和6.13%中可见。
- 前一天收盘价
- 22.48
- 开盘价
- 22.69
- 卖价
- 22.69
- 买价
- 22.99
- 最低价
- 22.69
- 最高价
- 22.69
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.93%
- 月变化
- 3.51%
- 6个月变化
- 5.53%
- 年变化
- 6.13%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%