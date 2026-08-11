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FMFC: Kandal M Venture Ltd

0.27 USD 0.02 (6.90%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FMFC за сегодня изменился на -6.90%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.25, а максимальная — 0.29.

Следите за динамикой Kandal M Venture Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FMFC сегодня?

Kandal M Venture Ltd (FMFC) сегодня оценивается на уровне 0.27. Инструмент торгуется в пределах 0.25 - 0.29, вчерашнее закрытие составило 0.29, а торговый объем достиг 468. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FMFC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Kandal M Venture Ltd?

Kandal M Venture Ltd в настоящее время оценивается в 0.27. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -97.31% и USD. Отслеживайте движения FMFC на графике в реальном времени.

Как купить акции FMFC?

Вы можете купить акции Kandal M Venture Ltd (FMFC) по текущей цене 0.27. Ордера обычно размещаются около 0.27 или 0.57, тогда как 468 и -3.57% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FMFC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FMFC?

Инвестирование в Kandal M Venture Ltd предполагает учет годового диапазона 0.21 - 15.75 и текущей цены 0.27. Многие сравнивают -10.00% и -33.74% перед размещением ордеров на 0.27 или 0.57. Изучайте ежедневные изменения цены FMFC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Kandal M Venture Ltd?

Самая высокая цена Kandal M Venture Ltd (FMFC) за последний год составила 15.75. Акции заметно колебались в пределах 0.21 - 15.75, сравнение с 0.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Kandal M Venture Ltd на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Kandal M Venture Ltd?

Самая низкая цена Kandal M Venture Ltd (FMFC) за год составила 0.21. Сравнение с текущими 0.27 и 0.21 - 15.75 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FMFC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FMFC?

В прошлом Kandal M Venture Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.29 и -97.31% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.25 0.29
Годовой диапазон
0.21 15.75
Предыдущее закрытие
0.29
Open
0.28
Bid
0.27
Ask
0.57
Low
0.25
High
0.29
Объем
468
Дневное изменение
-6.90%
Месячное изменение
-10.00%
6-месячное изменение
-33.74%
Годовое изменение
-97.31%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%