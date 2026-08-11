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FMFC: Kandal M Venture Ltd
Курс FMFC за сегодня изменился на -6.90%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.25, а максимальная — 0.29.
Следите за динамикой Kandal M Venture Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FMFC сегодня?
Kandal M Venture Ltd (FMFC) сегодня оценивается на уровне 0.27. Инструмент торгуется в пределах 0.25 - 0.29, вчерашнее закрытие составило 0.29, а торговый объем достиг 468. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FMFC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Kandal M Venture Ltd?
Kandal M Venture Ltd в настоящее время оценивается в 0.27. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -97.31% и USD. Отслеживайте движения FMFC на графике в реальном времени.
Как купить акции FMFC?
Вы можете купить акции Kandal M Venture Ltd (FMFC) по текущей цене 0.27. Ордера обычно размещаются около 0.27 или 0.57, тогда как 468 и -3.57% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FMFC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FMFC?
Инвестирование в Kandal M Venture Ltd предполагает учет годового диапазона 0.21 - 15.75 и текущей цены 0.27. Многие сравнивают -10.00% и -33.74% перед размещением ордеров на 0.27 или 0.57. Изучайте ежедневные изменения цены FMFC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Kandal M Venture Ltd?
Самая высокая цена Kandal M Venture Ltd (FMFC) за последний год составила 15.75. Акции заметно колебались в пределах 0.21 - 15.75, сравнение с 0.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Kandal M Venture Ltd на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Kandal M Venture Ltd?
Самая низкая цена Kandal M Venture Ltd (FMFC) за год составила 0.21. Сравнение с текущими 0.27 и 0.21 - 15.75 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FMFC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FMFC?
В прошлом Kandal M Venture Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.29 и -97.31% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.29
- Open
- 0.28
- Bid
- 0.27
- Ask
- 0.57
- Low
- 0.25
- High
- 0.29
- Объем
- 468
- Дневное изменение
- -6.90%
- Месячное изменение
- -10.00%
- 6-месячное изменение
- -33.74%
- Годовое изменение
- -97.31%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%