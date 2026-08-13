FMFC股票今天的价格是多少？ Kandal M Venture Ltd股票今天的定价为0.25。它在0.23 - 0.26范围内交易，昨天的收盘价为0.27，交易量达到735。FMFC的实时价格图表显示了这些更新。

Kandal M Venture Ltd股票是否支付股息？ Kandal M Venture Ltd目前的价值为0.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-97.51%和USD。实时查看图表以跟踪FMFC走势。

如何购买FMFC股票？ 您可以以0.25的当前价格购买Kandal M Venture Ltd股票。订单通常设置在0.25或0.55附近，而735和4.17%显示市场活动。立即关注FMFC的实时图表更新。

如何投资FMFC股票？ 投资Kandal M Venture Ltd需要考虑年度范围0.21 - 15.75和当前价格0.25。许多人在以0.25或0.55下订单之前，会比较-16.67%和。实时查看FMFC价格图表，了解每日变化。

Kandal M Venture Ltd股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Kandal M Venture Ltd的最高价格是15.75。在0.21 - 15.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Kandal M Venture Ltd的绩效。

Kandal M Venture Ltd股票的最低价格是多少？ Kandal M Venture Ltd（FMFC）的最低价格为0.21。将其与当前的0.25和0.21 - 15.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FMFC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。