FMFC: Kandal M Venture Ltd
今日FMFC汇率已更改-7.41%。当日，交易品种以低点0.23和高点0.26进行交易。
关注Kandal M Venture Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
FMFC股票今天的价格是多少？
Kandal M Venture Ltd股票今天的定价为0.25。它在0.23 - 0.26范围内交易，昨天的收盘价为0.27，交易量达到735。FMFC的实时价格图表显示了这些更新。
Kandal M Venture Ltd股票是否支付股息？
Kandal M Venture Ltd目前的价值为0.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-97.51%和USD。实时查看图表以跟踪FMFC走势。
如何购买FMFC股票？
您可以以0.25的当前价格购买Kandal M Venture Ltd股票。订单通常设置在0.25或0.55附近，而735和4.17%显示市场活动。立即关注FMFC的实时图表更新。
如何投资FMFC股票？
投资Kandal M Venture Ltd需要考虑年度范围0.21 - 15.75和当前价格0.25。许多人在以0.25或0.55下订单之前，会比较-16.67%和。实时查看FMFC价格图表，了解每日变化。
Kandal M Venture Ltd股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Kandal M Venture Ltd的最高价格是15.75。在0.21 - 15.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Kandal M Venture Ltd的绩效。
Kandal M Venture Ltd股票的最低价格是多少？
Kandal M Venture Ltd（FMFC）的最低价格为0.21。将其与当前的0.25和0.21 - 15.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FMFC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FMFC股票是什么时候拆分的？
Kandal M Venture Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.27和-97.51%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.27
- 开盘价
- 0.24
- 卖价
- 0.25
- 买价
- 0.55
- 最低价
- 0.23
- 最高价
- 0.26
- 交易量
- 735
- 日变化
- -7.41%
- 月变化
- -16.67%
- 6个月变化
- -38.65%
- 年变化
- -97.51%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%