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FMFC: Kandal M Venture Ltd

0.25 USD 0.02 (7.41%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FMFC汇率已更改-7.41%。当日，交易品种以低点0.23和高点0.26进行交易。

关注Kandal M Venture Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FMFC股票今天的价格是多少？

Kandal M Venture Ltd股票今天的定价为0.25。它在0.23 - 0.26范围内交易，昨天的收盘价为0.27，交易量达到735。FMFC的实时价格图表显示了这些更新。

Kandal M Venture Ltd股票是否支付股息？

Kandal M Venture Ltd目前的价值为0.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-97.51%和USD。实时查看图表以跟踪FMFC走势。

如何购买FMFC股票？

您可以以0.25的当前价格购买Kandal M Venture Ltd股票。订单通常设置在0.25或0.55附近，而735和4.17%显示市场活动。立即关注FMFC的实时图表更新。

如何投资FMFC股票？

投资Kandal M Venture Ltd需要考虑年度范围0.21 - 15.75和当前价格0.25。许多人在以0.25或0.55下订单之前，会比较-16.67%和。实时查看FMFC价格图表，了解每日变化。

Kandal M Venture Ltd股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Kandal M Venture Ltd的最高价格是15.75。在0.21 - 15.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Kandal M Venture Ltd的绩效。

Kandal M Venture Ltd股票的最低价格是多少？

Kandal M Venture Ltd（FMFC）的最低价格为0.21。将其与当前的0.25和0.21 - 15.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FMFC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FMFC股票是什么时候拆分的？

Kandal M Venture Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.27和-97.51%中可见。

日范围
0.23 0.26
年范围
0.21 15.75
前一天收盘价
0.27
开盘价
0.24
卖价
0.25
买价
0.55
最低价
0.23
最高价
0.26
交易量
735
日变化
-7.41%
月变化
-16.67%
6个月变化
-38.65%
年变化
-97.51%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%