Курс FMF за сегодня изменился на 0.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.39, а максимальная — 50.87.

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