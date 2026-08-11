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FMF: First Trust Managed Futures Strategy Fund
Курс FMF за сегодня изменился на 0.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.39, а максимальная — 50.87.
Следите за динамикой First Trust Managed Futures Strategy Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FMF сегодня?
First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) сегодня оценивается на уровне 50.74. Инструмент торгуется в пределах 50.39 - 50.87, вчерашнее закрытие составило 50.31, а торговый объем достиг 75. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FMF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Managed Futures Strategy Fund?
First Trust Managed Futures Strategy Fund в настоящее время оценивается в 50.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.80% и USD. Отслеживайте движения FMF на графике в реальном времени.
Как купить акции FMF?
Вы можете купить акции First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) по текущей цене 50.74. Ордера обычно размещаются около 50.74 или 51.04, тогда как 75 и 0.38% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FMF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FMF?
Инвестирование в First Trust Managed Futures Strategy Fund предполагает учет годового диапазона 46.42 - 52.44 и текущей цены 50.74. Многие сравнивают 1.91% и 0.55% перед размещением ордеров на 50.74 или 51.04. Изучайте ежедневные изменения цены FMF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust Managed Futures Strategy Fund?
Самая высокая цена First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) за последний год составила 52.44. Акции заметно колебались в пределах 46.42 - 52.44, сравнение с 50.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Managed Futures Strategy Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust Managed Futures Strategy Fund?
Самая низкая цена First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) за год составила 46.42. Сравнение с текущими 50.74 и 46.42 - 52.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FMF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FMF?
В прошлом First Trust Managed Futures Strategy Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.31 и 5.80% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 50.31
- Open
- 50.55
- Bid
- 50.74
- Ask
- 51.04
- Low
- 50.39
- High
- 50.87
- Объем
- 75
- Дневное изменение
- 0.85%
- Месячное изменение
- 1.91%
- 6-месячное изменение
- 0.55%
- Годовое изменение
- 5.80%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%