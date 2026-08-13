报价部分
货币 / FMF
回到股票

FMF: First Trust Managed Futures Strategy Fund

50.61 USD 0.13 (0.26%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FMF汇率已更改-0.26%。当日，交易品种以低点50.49和高点50.77进行交易。

关注First Trust Managed Futures Strategy Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FMF股票今天的价格是多少？

First Trust Managed Futures Strategy Fund股票今天的定价为50.61。它在50.49 - 50.77范围内交易，昨天的收盘价为50.74，交易量达到25。FMF的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Managed Futures Strategy Fund股票是否支付股息？

First Trust Managed Futures Strategy Fund目前的价值为50.61。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.53%和USD。实时查看图表以跟踪FMF走势。

如何购买FMF股票？

您可以以50.61的当前价格购买First Trust Managed Futures Strategy Fund股票。订单通常设置在50.61或50.91附近，而25和-0.22%显示市场活动。立即关注FMF的实时图表更新。

如何投资FMF股票？

投资First Trust Managed Futures Strategy Fund需要考虑年度范围46.42 - 52.44和当前价格50.61。许多人在以50.61或50.91下订单之前，会比较1.65%和。实时查看FMF价格图表，了解每日变化。

First Trust Managed Futures Strategy Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Managed Futures Strategy Fund的最高价格是52.44。在46.42 - 52.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Managed Futures Strategy Fund的绩效。

First Trust Managed Futures Strategy Fund股票的最低价格是多少？

First Trust Managed Futures Strategy Fund（FMF）的最低价格为46.42。将其与当前的50.61和46.42 - 52.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FMF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FMF股票是什么时候拆分的？

First Trust Managed Futures Strategy Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.74和5.53%中可见。

日范围
50.49 50.77
年范围
46.42 52.44
前一天收盘价
50.74
开盘价
50.72
卖价
50.61
买价
50.91
最低价
50.49
最高价
50.77
交易量
25
日变化
-0.26%
月变化
1.65%
6个月变化
0.30%
年变化
5.53%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%