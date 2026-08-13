FMF: First Trust Managed Futures Strategy Fund
今日FMF汇率已更改-0.26%。当日，交易品种以低点50.49和高点50.77进行交易。
关注First Trust Managed Futures Strategy Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
FMF股票今天的价格是多少？
First Trust Managed Futures Strategy Fund股票今天的定价为50.61。它在50.49 - 50.77范围内交易，昨天的收盘价为50.74，交易量达到25。FMF的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust Managed Futures Strategy Fund股票是否支付股息？
First Trust Managed Futures Strategy Fund目前的价值为50.61。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.53%和USD。实时查看图表以跟踪FMF走势。
如何购买FMF股票？
您可以以50.61的当前价格购买First Trust Managed Futures Strategy Fund股票。订单通常设置在50.61或50.91附近，而25和-0.22%显示市场活动。立即关注FMF的实时图表更新。
如何投资FMF股票？
投资First Trust Managed Futures Strategy Fund需要考虑年度范围46.42 - 52.44和当前价格50.61。许多人在以50.61或50.91下订单之前，会比较1.65%和。实时查看FMF价格图表，了解每日变化。
First Trust Managed Futures Strategy Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust Managed Futures Strategy Fund的最高价格是52.44。在46.42 - 52.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Managed Futures Strategy Fund的绩效。
First Trust Managed Futures Strategy Fund股票的最低价格是多少？
First Trust Managed Futures Strategy Fund（FMF）的最低价格为46.42。将其与当前的50.61和46.42 - 52.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FMF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FMF股票是什么时候拆分的？
First Trust Managed Futures Strategy Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.74和5.53%中可见。
- 前一天收盘价
- 50.74
- 开盘价
- 50.72
- 卖价
- 50.61
- 买价
- 50.91
- 最低价
- 50.49
- 最高价
- 50.77
- 交易量
- 25
- 日变化
- -0.26%
- 月变化
- 1.65%
- 6个月变化
- 0.30%
- 年变化
- 5.53%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%