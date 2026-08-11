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FMET: Fidelity Metaverse ETF

38.67 USD 0.07 (0.18%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FMET за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.67, а максимальная — 38.67.

Следите за динамикой Fidelity Metaverse ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FMET сегодня?

Fidelity Metaverse ETF (FMET) сегодня оценивается на уровне 38.67. Инструмент торгуется в пределах 38.67 - 38.67, вчерашнее закрытие составило 38.74, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FMET в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Metaverse ETF?

Fidelity Metaverse ETF в настоящее время оценивается в 38.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.92% и USD. Отслеживайте движения FMET на графике в реальном времени.

Как купить акции FMET?

Вы можете купить акции Fidelity Metaverse ETF (FMET) по текущей цене 38.67. Ордера обычно размещаются около 38.67 или 38.97, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FMET на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FMET?

Инвестирование в Fidelity Metaverse ETF предполагает учет годового диапазона 30.24 - 40.25 и текущей цены 38.67. Многие сравнивают 3.12% и 19.09% перед размещением ордеров на 38.67 или 38.97. Изучайте ежедневные изменения цены FMET на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Metaverse ETF?

Самая высокая цена Fidelity Metaverse ETF (FMET) за последний год составила 40.25. Акции заметно колебались в пределах 30.24 - 40.25, сравнение с 38.74 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Metaverse ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Metaverse ETF?

Самая низкая цена Fidelity Metaverse ETF (FMET) за год составила 30.24. Сравнение с текущими 38.67 и 30.24 - 40.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FMET во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FMET?

В прошлом Fidelity Metaverse ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.74 и 9.92% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
38.67 38.67
Годовой диапазон
30.24 40.25
Предыдущее закрытие
38.74
Open
38.67
Bid
38.67
Ask
38.97
Low
38.67
High
38.67
Объем
1
Дневное изменение
-0.18%
Месячное изменение
3.12%
6-месячное изменение
19.09%
Годовое изменение
9.92%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%