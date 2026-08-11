- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FMET: Fidelity Metaverse ETF
Курс FMET за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.67, а максимальная — 38.67.
Следите за динамикой Fidelity Metaverse ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FMET сегодня?
Fidelity Metaverse ETF (FMET) сегодня оценивается на уровне 38.67. Инструмент торгуется в пределах 38.67 - 38.67, вчерашнее закрытие составило 38.74, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FMET в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Metaverse ETF?
Fidelity Metaverse ETF в настоящее время оценивается в 38.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.92% и USD. Отслеживайте движения FMET на графике в реальном времени.
Как купить акции FMET?
Вы можете купить акции Fidelity Metaverse ETF (FMET) по текущей цене 38.67. Ордера обычно размещаются около 38.67 или 38.97, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FMET на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FMET?
Инвестирование в Fidelity Metaverse ETF предполагает учет годового диапазона 30.24 - 40.25 и текущей цены 38.67. Многие сравнивают 3.12% и 19.09% перед размещением ордеров на 38.67 или 38.97. Изучайте ежедневные изменения цены FMET на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Metaverse ETF?
Самая высокая цена Fidelity Metaverse ETF (FMET) за последний год составила 40.25. Акции заметно колебались в пределах 30.24 - 40.25, сравнение с 38.74 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Metaverse ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Metaverse ETF?
Самая низкая цена Fidelity Metaverse ETF (FMET) за год составила 30.24. Сравнение с текущими 38.67 и 30.24 - 40.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FMET во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FMET?
В прошлом Fidelity Metaverse ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.74 и 9.92% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 38.74
- Open
- 38.67
- Bid
- 38.67
- Ask
- 38.97
- Low
- 38.67
- High
- 38.67
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.18%
- Месячное изменение
- 3.12%
- 6-месячное изменение
- 19.09%
- Годовое изменение
- 9.92%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%