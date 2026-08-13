FMET股票今天的价格是多少？ Fidelity Metaverse ETF股票今天的定价为38.70。它在38.47 - 38.70范围内交易，昨天的收盘价为38.67，交易量达到32。FMET的实时价格图表显示了这些更新。

Fidelity Metaverse ETF股票是否支付股息？ Fidelity Metaverse ETF目前的价值为38.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.01%和USD。实时查看图表以跟踪FMET走势。

如何购买FMET股票？ 您可以以38.70的当前价格购买Fidelity Metaverse ETF股票。订单通常设置在38.70或39.00附近，而32和0.08%显示市场活动。立即关注FMET的实时图表更新。

如何投资FMET股票？ 投资Fidelity Metaverse ETF需要考虑年度范围30.24 - 40.25和当前价格38.70。许多人在以38.70或39.00下订单之前，会比较3.20%和。实时查看FMET价格图表，了解每日变化。

Fidelity Metaverse ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Fidelity Metaverse ETF的最高价格是40.25。在30.24 - 40.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Metaverse ETF的绩效。

Fidelity Metaverse ETF股票的最低价格是多少？ Fidelity Metaverse ETF（FMET）的最低价格为30.24。将其与当前的38.70和30.24 - 40.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FMET在图表上的实时走势以获取更多详细信息。