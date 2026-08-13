FMET: Fidelity Metaverse ETF
今日FMET汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点38.47和高点38.70进行交易。
关注Fidelity Metaverse ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
FMET股票今天的价格是多少？
Fidelity Metaverse ETF股票今天的定价为38.70。它在38.47 - 38.70范围内交易，昨天的收盘价为38.67，交易量达到32。FMET的实时价格图表显示了这些更新。
Fidelity Metaverse ETF股票是否支付股息？
Fidelity Metaverse ETF目前的价值为38.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.01%和USD。实时查看图表以跟踪FMET走势。
如何购买FMET股票？
您可以以38.70的当前价格购买Fidelity Metaverse ETF股票。订单通常设置在38.70或39.00附近，而32和0.08%显示市场活动。立即关注FMET的实时图表更新。
如何投资FMET股票？
投资Fidelity Metaverse ETF需要考虑年度范围30.24 - 40.25和当前价格38.70。许多人在以38.70或39.00下订单之前，会比较3.20%和。实时查看FMET价格图表，了解每日变化。
Fidelity Metaverse ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Fidelity Metaverse ETF的最高价格是40.25。在30.24 - 40.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Metaverse ETF的绩效。
Fidelity Metaverse ETF股票的最低价格是多少？
Fidelity Metaverse ETF（FMET）的最低价格为30.24。将其与当前的38.70和30.24 - 40.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FMET在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FMET股票是什么时候拆分的？
Fidelity Metaverse ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.67和10.01%中可见。
- 前一天收盘价
- 38.67
- 开盘价
- 38.67
- 卖价
- 38.70
- 买价
- 39.00
- 最低价
- 38.47
- 最高价
- 38.70
- 交易量
- 32
- 日变化
- 0.08%
- 月变化
- 3.20%
- 6个月变化
- 19.19%
- 年变化
- 10.01%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%