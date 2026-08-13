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FMET: Fidelity Metaverse ETF

38.70 USD 0.03 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FMET汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点38.47和高点38.70进行交易。

关注Fidelity Metaverse ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FMET股票今天的价格是多少？

Fidelity Metaverse ETF股票今天的定价为38.70。它在38.47 - 38.70范围内交易，昨天的收盘价为38.67，交易量达到32。FMET的实时价格图表显示了这些更新。

Fidelity Metaverse ETF股票是否支付股息？

Fidelity Metaverse ETF目前的价值为38.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.01%和USD。实时查看图表以跟踪FMET走势。

如何购买FMET股票？

您可以以38.70的当前价格购买Fidelity Metaverse ETF股票。订单通常设置在38.70或39.00附近，而32和0.08%显示市场活动。立即关注FMET的实时图表更新。

如何投资FMET股票？

投资Fidelity Metaverse ETF需要考虑年度范围30.24 - 40.25和当前价格38.70。许多人在以38.70或39.00下订单之前，会比较3.20%和。实时查看FMET价格图表，了解每日变化。

Fidelity Metaverse ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Fidelity Metaverse ETF的最高价格是40.25。在30.24 - 40.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Metaverse ETF的绩效。

Fidelity Metaverse ETF股票的最低价格是多少？

Fidelity Metaverse ETF（FMET）的最低价格为30.24。将其与当前的38.70和30.24 - 40.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FMET在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FMET股票是什么时候拆分的？

Fidelity Metaverse ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.67和10.01%中可见。

日范围
38.47 38.70
年范围
30.24 40.25
前一天收盘价
38.67
开盘价
38.67
卖价
38.70
买价
39.00
最低价
38.47
最高价
38.70
交易量
32
日变化
0.08%
月变化
3.20%
6个月变化
19.19%
年变化
10.01%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%