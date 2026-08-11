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FMDE: Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Mid Cap ETF
Курс FMDE за сегодня изменился на 0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.23, а максимальная — 42.45.
Следите за динамикой Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Mid Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FMDE сегодня?
Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) сегодня оценивается на уровне 42.35. Инструмент торгуется в пределах 42.23 - 42.45, вчерашнее закрытие составило 42.28, а торговый объем достиг 1018. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FMDE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Mid Cap ETF?
Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Mid Cap ETF в настоящее время оценивается в 42.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.48% и USD. Отслеживайте движения FMDE на графике в реальном времени.
Как купить акции FMDE?
Вы можете купить акции Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) по текущей цене 42.35. Ордера обычно размещаются около 42.35 или 42.65, тогда как 1018 и 0.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FMDE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FMDE?
Инвестирование в Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Mid Cap ETF предполагает учет годового диапазона 34.84 - 42.50 и текущей цены 42.35. Многие сравнивают 2.37% и 12.39% перед размещением ордеров на 42.35 или 42.65. Изучайте ежедневные изменения цены FMDE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Mid Cap ETF?
Самая высокая цена Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) за последний год составила 42.50. Акции заметно колебались в пределах 34.84 - 42.50, сравнение с 42.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Mid Cap ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Mid Cap ETF?
Самая низкая цена Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) за год составила 34.84. Сравнение с текущими 42.35 и 34.84 - 42.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FMDE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FMDE?
В прошлом Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Mid Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.28 и 12.48% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 42.28
- Open
- 42.23
- Bid
- 42.35
- Ask
- 42.65
- Low
- 42.23
- High
- 42.45
- Объем
- 1.018 K
- Дневное изменение
- 0.17%
- Месячное изменение
- 2.37%
- 6-месячное изменение
- 12.39%
- Годовое изменение
- 12.48%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%