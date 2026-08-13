FMDE: Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Mid Cap ETF
今日FMDE汇率已更改0.14%。当日，交易品种以低点42.31和高点42.58进行交易。
关注Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Mid Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
FMDE股票今天的价格是多少？
Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Mid Cap ETF股票今天的定价为42.41。它在42.31 - 42.58范围内交易，昨天的收盘价为42.35，交易量达到786。FMDE的实时价格图表显示了这些更新。
Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Mid Cap ETF股票是否支付股息？
Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Mid Cap ETF目前的价值为42.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.64%和USD。实时查看图表以跟踪FMDE走势。
如何购买FMDE股票？
您可以以42.41的当前价格购买Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Mid Cap ETF股票。订单通常设置在42.41或42.71附近，而786和0.17%显示市场活动。立即关注FMDE的实时图表更新。
如何投资FMDE股票？
投资Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Mid Cap ETF需要考虑年度范围34.84 - 42.58和当前价格42.41。许多人在以42.41或42.71下订单之前，会比较2.51%和。实时查看FMDE价格图表，了解每日变化。
Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Mid Cap ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Mid Cap ETF的最高价格是42.58。在34.84 - 42.58内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Mid Cap ETF的绩效。
Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Mid Cap ETF股票的最低价格是多少？
Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Mid Cap ETF（FMDE）的最低价格为34.84。将其与当前的42.41和34.84 - 42.58进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FMDE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FMDE股票是什么时候拆分的？
Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Mid Cap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.35和12.64%中可见。
- 前一天收盘价
- 42.35
- 开盘价
- 42.34
- 卖价
- 42.41
- 买价
- 42.71
- 最低价
- 42.31
- 最高价
- 42.58
- 交易量
- 786
- 日变化
- 0.14%
- 月变化
- 2.51%
- 6个月变化
- 12.55%
- 年变化
- 12.64%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%