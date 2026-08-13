报价部分
货币 / FMDE
回到股票

FMDE: Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

42.41 USD 0.06 (0.14%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FMDE汇率已更改0.14%。当日，交易品种以低点42.31和高点42.58进行交易。

关注Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Mid Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FMDE股票今天的价格是多少？

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Mid Cap ETF股票今天的定价为42.41。它在42.31 - 42.58范围内交易，昨天的收盘价为42.35，交易量达到786。FMDE的实时价格图表显示了这些更新。

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Mid Cap ETF股票是否支付股息？

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Mid Cap ETF目前的价值为42.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.64%和USD。实时查看图表以跟踪FMDE走势。

如何购买FMDE股票？

您可以以42.41的当前价格购买Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Mid Cap ETF股票。订单通常设置在42.41或42.71附近，而786和0.17%显示市场活动。立即关注FMDE的实时图表更新。

如何投资FMDE股票？

投资Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Mid Cap ETF需要考虑年度范围34.84 - 42.58和当前价格42.41。许多人在以42.41或42.71下订单之前，会比较2.51%和。实时查看FMDE价格图表，了解每日变化。

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Mid Cap ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Mid Cap ETF的最高价格是42.58。在34.84 - 42.58内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Mid Cap ETF的绩效。

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Mid Cap ETF股票的最低价格是多少？

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Mid Cap ETF（FMDE）的最低价格为34.84。将其与当前的42.41和34.84 - 42.58进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FMDE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FMDE股票是什么时候拆分的？

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Mid Cap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.35和12.64%中可见。

日范围
42.31 42.58
年范围
34.84 42.58
前一天收盘价
42.35
开盘价
42.34
卖价
42.41
买价
42.71
最低价
42.31
最高价
42.58
交易量
786
日变化
0.14%
月变化
2.51%
6个月变化
12.55%
年变化
12.64%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%