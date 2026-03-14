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FMB: First Trust Managed Municipal ETF
Курс FMB за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.52, а максимальная — 50.70.
Следите за динамикой First Trust Managed Municipal ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FMB сегодня?
First Trust Managed Municipal ETF (FMB) сегодня оценивается на уровне 50.61. Инструмент торгуется в пределах 50.52 - 50.70, вчерашнее закрытие составило 50.61, а торговый объем достиг 325. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FMB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Managed Municipal ETF?
First Trust Managed Municipal ETF в настоящее время оценивается в 50.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.73% и USD. Отслеживайте движения FMB на графике в реальном времени.
Как купить акции FMB?
Вы можете купить акции First Trust Managed Municipal ETF (FMB) по текущей цене 50.61. Ордера обычно размещаются около 50.61 или 50.91, тогда как 325 и -0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FMB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FMB?
Инвестирование в First Trust Managed Municipal ETF предполагает учет годового диапазона 49.62 - 52.03 и текущей цены 50.61. Многие сравнивают 0.62% и -2.69% перед размещением ордеров на 50.61 или 50.91. Изучайте ежедневные изменения цены FMB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust Managed Municipal ETF?
Самая высокая цена First Trust Managed Municipal ETF (FMB) за последний год составила 52.03. Акции заметно колебались в пределах 49.62 - 52.03, сравнение с 50.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Managed Municipal ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust Managed Municipal ETF?
Самая низкая цена First Trust Managed Municipal ETF (FMB) за год составила 49.62. Сравнение с текущими 50.61 и 49.62 - 52.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FMB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FMB?
В прошлом First Trust Managed Municipal ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.61 и 1.73% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 50.61
- Open
- 50.70
- Bid
- 50.61
- Ask
- 50.91
- Low
- 50.52
- High
- 50.70
- Объем
- 325
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.62%
- 6-месячное изменение
- -2.69%
- Годовое изменение
- 1.73%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%