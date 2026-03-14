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FMB: First Trust Managed Municipal ETF

50.61 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FMB за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.52, а максимальная — 50.70.

Следите за динамикой First Trust Managed Municipal ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FMB сегодня?

First Trust Managed Municipal ETF (FMB) сегодня оценивается на уровне 50.61. Инструмент торгуется в пределах 50.52 - 50.70, вчерашнее закрытие составило 50.61, а торговый объем достиг 325. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FMB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Managed Municipal ETF?

First Trust Managed Municipal ETF в настоящее время оценивается в 50.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.73% и USD. Отслеживайте движения FMB на графике в реальном времени.

Как купить акции FMB?

Вы можете купить акции First Trust Managed Municipal ETF (FMB) по текущей цене 50.61. Ордера обычно размещаются около 50.61 или 50.91, тогда как 325 и -0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FMB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FMB?

Инвестирование в First Trust Managed Municipal ETF предполагает учет годового диапазона 49.62 - 52.03 и текущей цены 50.61. Многие сравнивают 0.62% и -2.69% перед размещением ордеров на 50.61 или 50.91. Изучайте ежедневные изменения цены FMB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Managed Municipal ETF?

Самая высокая цена First Trust Managed Municipal ETF (FMB) за последний год составила 52.03. Акции заметно колебались в пределах 49.62 - 52.03, сравнение с 50.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Managed Municipal ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust Managed Municipal ETF?

Самая низкая цена First Trust Managed Municipal ETF (FMB) за год составила 49.62. Сравнение с текущими 50.61 и 49.62 - 52.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FMB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FMB?

В прошлом First Trust Managed Municipal ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.61 и 1.73% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
50.52 50.70
Годовой диапазон
49.62 52.03
Предыдущее закрытие
50.61
Open
50.70
Bid
50.61
Ask
50.91
Low
50.52
High
50.70
Объем
325
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.62%
6-месячное изменение
-2.69%
Годовое изменение
1.73%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%