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FMB: First Trust 主动管理市政债 ETF

50.63 USD 0.02 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FMB汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点50.57和高点50.67进行交易。

关注First Trust 主动管理市政债 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FMB新闻

常见问题解答

FMB股票今天的价格是多少？

First Trust 主动管理市政债 ETF股票今天的定价为50.63。它在50.57 - 50.67范围内交易，昨天的收盘价为50.61，交易量达到122。FMB的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust 主动管理市政债 ETF股票是否支付股息？

First Trust 主动管理市政债 ETF目前的价值为50.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.77%和USD。实时查看图表以跟踪FMB走势。

如何购买FMB股票？

您可以以50.63的当前价格购买First Trust 主动管理市政债 ETF股票。订单通常设置在50.63或50.93附近，而122和-0.08%显示市场活动。立即关注FMB的实时图表更新。

如何投资FMB股票？

投资First Trust 主动管理市政债 ETF需要考虑年度范围49.62 - 52.03和当前价格50.63。许多人在以50.63或50.93下订单之前，会比较0.66%和。实时查看FMB价格图表，了解每日变化。

First Trust 主动管理市政债 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust 主动管理市政债 ETF的最高价格是52.03。在49.62 - 52.03内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust 主动管理市政债 ETF的绩效。

First Trust 主动管理市政债 ETF股票的最低价格是多少？

First Trust 主动管理市政债 ETF（FMB）的最低价格为49.62。将其与当前的50.63和49.62 - 52.03进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FMB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FMB股票是什么时候拆分的？

First Trust 主动管理市政债 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.61和1.77%中可见。

日范围
50.57 50.67
年范围
49.62 52.03
前一天收盘价
50.61
开盘价
50.67
卖价
50.63
买价
50.93
最低价
50.57
最高价
50.67
交易量
122
日变化
0.04%
月变化
0.66%
6个月变化
-2.65%
年变化
1.77%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%