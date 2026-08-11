- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FMAY: FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May
Курс FMAY за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.45, а максимальная — 57.58.
Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FMAY сегодня?
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) сегодня оценивается на уровне 57.48. Инструмент торгуется в пределах 57.45 - 57.58, вчерашнее закрытие составило 57.48, а торговый объем достиг 25. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FMAY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May?
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May в настоящее время оценивается в 57.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.68% и USD. Отслеживайте движения FMAY на графике в реальном времени.
Как купить акции FMAY?
Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) по текущей цене 57.48. Ордера обычно размещаются около 57.48 или 57.78, тогда как 25 и -0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FMAY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FMAY?
Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May предполагает учет годового диапазона 50.98 - 57.61 и текущей цены 57.48. Многие сравнивают 1.30% и 6.74% перед размещением ордеров на 57.48 или 57.78. Изучайте ежедневные изменения цены FMAY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May?
Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) за последний год составила 57.61. Акции заметно колебались в пределах 50.98 - 57.61, сравнение с 57.48 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May?
Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) за год составила 50.98. Сравнение с текущими 57.48 и 50.98 - 57.61 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FMAY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FMAY?
В прошлом FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 57.48 и 12.68% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 57.48
- Open
- 57.56
- Bid
- 57.48
- Ask
- 57.78
- Low
- 57.45
- High
- 57.58
- Объем
- 25
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 1.30%
- 6-месячное изменение
- 6.74%
- Годовое изменение
- 12.68%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%