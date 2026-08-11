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FMAY: FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May

57.48 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FMAY за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.45, а максимальная — 57.58.

Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FMAY сегодня?

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) сегодня оценивается на уровне 57.48. Инструмент торгуется в пределах 57.45 - 57.58, вчерашнее закрытие составило 57.48, а торговый объем достиг 25. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FMAY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May?

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May в настоящее время оценивается в 57.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.68% и USD. Отслеживайте движения FMAY на графике в реальном времени.

Как купить акции FMAY?

Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) по текущей цене 57.48. Ордера обычно размещаются около 57.48 или 57.78, тогда как 25 и -0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FMAY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FMAY?

Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May предполагает учет годового диапазона 50.98 - 57.61 и текущей цены 57.48. Многие сравнивают 1.30% и 6.74% перед размещением ордеров на 57.48 или 57.78. Изучайте ежедневные изменения цены FMAY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May?

Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) за последний год составила 57.61. Акции заметно колебались в пределах 50.98 - 57.61, сравнение с 57.48 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May?

Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) за год составила 50.98. Сравнение с текущими 57.48 и 50.98 - 57.61 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FMAY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FMAY?

В прошлом FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 57.48 и 12.68% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
57.45 57.58
Годовой диапазон
50.98 57.61
Предыдущее закрытие
57.48
Open
57.56
Bid
57.48
Ask
57.78
Low
57.45
High
57.58
Объем
25
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
1.30%
6-месячное изменение
6.74%
Годовое изменение
12.68%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%