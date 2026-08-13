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FMAY: FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May

57.39 USD 0.09 (0.16%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FMAY汇率已更改-0.16%。当日，交易品种以低点57.37和高点57.57进行交易。

关注FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FMAY股票今天的价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May股票今天的定价为57.39。它在57.37 - 57.57范围内交易，昨天的收盘价为57.48，交易量达到42。FMAY的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May股票是否支付股息？

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May目前的价值为57.39。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.51%和USD。实时查看图表以跟踪FMAY走势。

如何购买FMAY股票？

您可以以57.39的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May股票。订单通常设置在57.39或57.69附近，而42和-0.24%显示市场活动。立即关注FMAY的实时图表更新。

如何投资FMAY股票？

投资FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May需要考虑年度范围50.98 - 57.61和当前价格57.39。许多人在以57.39或57.69下订单之前，会比较1.15%和。实时查看FMAY价格图表，了解每日变化。

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May的最高价格是57.61。在50.98 - 57.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May的绩效。

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May股票的最低价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May（FMAY）的最低价格为50.98。将其与当前的57.39和50.98 - 57.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FMAY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FMAY股票是什么时候拆分的？

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、57.48和12.51%中可见。

日范围
57.37 57.57
年范围
50.98 57.61
前一天收盘价
57.48
开盘价
57.53
卖价
57.39
买价
57.69
最低价
57.37
最高价
57.57
交易量
42
日变化
-0.16%
月变化
1.15%
6个月变化
6.57%
年变化
12.51%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%