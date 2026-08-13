FMAY: FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May
今日FMAY汇率已更改-0.16%。当日，交易品种以低点57.37和高点57.57进行交易。
关注FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
FMAY股票今天的价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May股票今天的定价为57.39。它在57.37 - 57.57范围内交易，昨天的收盘价为57.48，交易量达到42。FMAY的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May股票是否支付股息？
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May目前的价值为57.39。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.51%和USD。实时查看图表以跟踪FMAY走势。
如何购买FMAY股票？
您可以以57.39的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May股票。订单通常设置在57.39或57.69附近，而42和-0.24%显示市场活动。立即关注FMAY的实时图表更新。
如何投资FMAY股票？
投资FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May需要考虑年度范围50.98 - 57.61和当前价格57.39。许多人在以57.39或57.69下订单之前，会比较1.15%和。实时查看FMAY价格图表，了解每日变化。
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May的最高价格是57.61。在50.98 - 57.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May的绩效。
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May股票的最低价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May（FMAY）的最低价格为50.98。将其与当前的57.39和50.98 - 57.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FMAY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FMAY股票是什么时候拆分的？
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、57.48和12.51%中可见。
- 前一天收盘价
- 57.48
- 开盘价
- 57.53
- 卖价
- 57.39
- 买价
- 57.69
- 最低价
- 57.37
- 最高价
- 57.57
- 交易量
- 42
- 日变化
- -0.16%
- 月变化
- 1.15%
- 6个月变化
- 6.57%
- 年变化
- 12.51%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%