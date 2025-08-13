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FMAG: Fidelity Magellan ETF
Курс FMAG за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.85, а максимальная — 37.25.
Следите за динамикой Fidelity Magellan ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FMAG сегодня?
Fidelity Magellan ETF (FMAG) сегодня оценивается на уровне 36.89. Инструмент торгуется в пределах 36.85 - 37.25, вчерашнее закрытие составило 36.93, а торговый объем достиг 54. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FMAG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Magellan ETF?
Fidelity Magellan ETF в настоящее время оценивается в 36.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.33% и USD. Отслеживайте движения FMAG на графике в реальном времени.
Как купить акции FMAG?
Вы можете купить акции Fidelity Magellan ETF (FMAG) по текущей цене 36.89. Ордера обычно размещаются около 36.89 или 37.19, тогда как 54 и -0.97% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FMAG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FMAG?
Инвестирование в Fidelity Magellan ETF предполагает учет годового диапазона 30.49 - 37.57 и текущей цены 36.89. Многие сравнивают 2.50% и 9.92% перед размещением ордеров на 36.89 или 37.19. Изучайте ежедневные изменения цены FMAG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Magellan ETF?
Самая высокая цена Fidelity Magellan ETF (FMAG) за последний год составила 37.57. Акции заметно колебались в пределах 30.49 - 37.57, сравнение с 36.93 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Magellan ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Magellan ETF?
Самая низкая цена Fidelity Magellan ETF (FMAG) за год составила 30.49. Сравнение с текущими 36.89 и 30.49 - 37.57 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FMAG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FMAG?
В прошлом Fidelity Magellan ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.93 и 7.33% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 36.93
- Open
- 37.25
- Bid
- 36.89
- Ask
- 37.19
- Low
- 36.85
- High
- 37.25
- Объем
- 54
- Дневное изменение
- -0.11%
- Месячное изменение
- 2.50%
- 6-месячное изменение
- 9.92%
- Годовое изменение
- 7.33%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%