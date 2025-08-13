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FMAG: Fidelity Magellan ETF

36.89 USD 0.04 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FMAG за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.85, а максимальная — 37.25.

Следите за динамикой Fidelity Magellan ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FMAG сегодня?

Fidelity Magellan ETF (FMAG) сегодня оценивается на уровне 36.89. Инструмент торгуется в пределах 36.85 - 37.25, вчерашнее закрытие составило 36.93, а торговый объем достиг 54. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FMAG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Magellan ETF?

Fidelity Magellan ETF в настоящее время оценивается в 36.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.33% и USD. Отслеживайте движения FMAG на графике в реальном времени.

Как купить акции FMAG?

Вы можете купить акции Fidelity Magellan ETF (FMAG) по текущей цене 36.89. Ордера обычно размещаются около 36.89 или 37.19, тогда как 54 и -0.97% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FMAG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FMAG?

Инвестирование в Fidelity Magellan ETF предполагает учет годового диапазона 30.49 - 37.57 и текущей цены 36.89. Многие сравнивают 2.50% и 9.92% перед размещением ордеров на 36.89 или 37.19. Изучайте ежедневные изменения цены FMAG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Magellan ETF?

Самая высокая цена Fidelity Magellan ETF (FMAG) за последний год составила 37.57. Акции заметно колебались в пределах 30.49 - 37.57, сравнение с 36.93 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Magellan ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Magellan ETF?

Самая низкая цена Fidelity Magellan ETF (FMAG) за год составила 30.49. Сравнение с текущими 36.89 и 30.49 - 37.57 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FMAG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FMAG?

В прошлом Fidelity Magellan ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.93 и 7.33% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
36.85 37.25
Годовой диапазон
30.49 37.57
Предыдущее закрытие
36.93
Open
37.25
Bid
36.89
Ask
37.19
Low
36.85
High
37.25
Объем
54
Дневное изменение
-0.11%
Месячное изменение
2.50%
6-месячное изменение
9.92%
Годовое изменение
7.33%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%