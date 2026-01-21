FMAG: Fidelity Magellan ETF
今日FMAG汇率已更改-0.19%。当日，交易品种以低点36.82和高点37.15进行交易。
关注Fidelity Magellan ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
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- MN
FMAG新闻
常见问题解答
FMAG股票今天的价格是多少？
Fidelity Magellan ETF股票今天的定价为36.82。它在36.82 - 37.15范围内交易，昨天的收盘价为36.89，交易量达到12。FMAG的实时价格图表显示了这些更新。
Fidelity Magellan ETF股票是否支付股息？
Fidelity Magellan ETF目前的价值为36.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.13%和USD。实时查看图表以跟踪FMAG走势。
如何购买FMAG股票？
您可以以36.82的当前价格购买Fidelity Magellan ETF股票。订单通常设置在36.82或37.12附近，而12和-0.78%显示市场活动。立即关注FMAG的实时图表更新。
如何投资FMAG股票？
投资Fidelity Magellan ETF需要考虑年度范围30.49 - 37.57和当前价格36.82。许多人在以36.82或37.12下订单之前，会比较2.31%和。实时查看FMAG价格图表，了解每日变化。
Fidelity Magellan ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Fidelity Magellan ETF的最高价格是37.57。在30.49 - 37.57内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Magellan ETF的绩效。
Fidelity Magellan ETF股票的最低价格是多少？
Fidelity Magellan ETF（FMAG）的最低价格为30.49。将其与当前的36.82和30.49 - 37.57进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FMAG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FMAG股票是什么时候拆分的？
Fidelity Magellan ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.89和7.13%中可见。
- 前一天收盘价
- 36.89
- 开盘价
- 37.11
- 卖价
- 36.82
- 买价
- 37.12
- 最低价
- 36.82
- 最高价
- 37.15
- 交易量
- 12
- 日变化
- -0.19%
- 月变化
- 2.31%
- 6个月变化
- 9.71%
- 年变化
- 7.13%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%