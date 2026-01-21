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FMAG: Fidelity Magellan ETF

36.82 USD 0.07 (0.19%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FMAG汇率已更改-0.19%。当日，交易品种以低点36.82和高点37.15进行交易。

关注Fidelity Magellan ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FMAG新闻

常见问题解答

FMAG股票今天的价格是多少？

Fidelity Magellan ETF股票今天的定价为36.82。它在36.82 - 37.15范围内交易，昨天的收盘价为36.89，交易量达到12。FMAG的实时价格图表显示了这些更新。

Fidelity Magellan ETF股票是否支付股息？

Fidelity Magellan ETF目前的价值为36.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.13%和USD。实时查看图表以跟踪FMAG走势。

如何购买FMAG股票？

您可以以36.82的当前价格购买Fidelity Magellan ETF股票。订单通常设置在36.82或37.12附近，而12和-0.78%显示市场活动。立即关注FMAG的实时图表更新。

如何投资FMAG股票？

投资Fidelity Magellan ETF需要考虑年度范围30.49 - 37.57和当前价格36.82。许多人在以36.82或37.12下订单之前，会比较2.31%和。实时查看FMAG价格图表，了解每日变化。

Fidelity Magellan ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Fidelity Magellan ETF的最高价格是37.57。在30.49 - 37.57内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Magellan ETF的绩效。

Fidelity Magellan ETF股票的最低价格是多少？

Fidelity Magellan ETF（FMAG）的最低价格为30.49。将其与当前的36.82和30.49 - 37.57进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FMAG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FMAG股票是什么时候拆分的？

Fidelity Magellan ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.89和7.13%中可见。

日范围
36.82 37.15
年范围
30.49 37.57
前一天收盘价
36.89
开盘价
37.11
卖价
36.82
买价
37.12
最低价
36.82
最高价
37.15
交易量
12
日变化
-0.19%
月变化
2.31%
6个月变化
9.71%
年变化
7.13%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%