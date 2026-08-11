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FLYT: Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long FLY Daily ETF
Курс FLYT за сегодня изменился на -6.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.00, а максимальная — 8.18.
Следите за динамикой Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long FLY Daily ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FLYT сегодня?
Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long FLY Daily ETF (FLYT) сегодня оценивается на уровне 7.33. Инструмент торгуется в пределах 7.00 - 8.18, вчерашнее закрытие составило 7.86, а торговый объем достиг 163. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLYT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long FLY Daily ETF?
Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long FLY Daily ETF в настоящее время оценивается в 7.33. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -71.29% и USD. Отслеживайте движения FLYT на графике в реальном времени.
Как купить акции FLYT?
Вы можете купить акции Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long FLY Daily ETF (FLYT) по текущей цене 7.33. Ордера обычно размещаются около 7.33 или 7.63, тогда как 163 и -10.39% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLYT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FLYT?
Инвестирование в Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long FLY Daily ETF предполагает учет годового диапазона 3.61 - 58.51 и текущей цены 7.33. Многие сравнивают 61.81% и 3.24% перед размещением ордеров на 7.33 или 7.63. Изучайте ежедневные изменения цены FLYT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long FLY Daily ETF?
Самая высокая цена Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long FLY Daily ETF (FLYT) за последний год составила 58.51. Акции заметно колебались в пределах 3.61 - 58.51, сравнение с 7.86 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long FLY Daily ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long FLY Daily ETF?
Самая низкая цена Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long FLY Daily ETF (FLYT) за год составила 3.61. Сравнение с текущими 7.33 и 3.61 - 58.51 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLYT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FLYT?
В прошлом Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long FLY Daily ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.86 и -71.29% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 7.86
- Open
- 8.18
- Bid
- 7.33
- Ask
- 7.63
- Low
- 7.00
- High
- 8.18
- Объем
- 163
- Дневное изменение
- -6.74%
- Месячное изменение
- 61.81%
- 6-месячное изменение
- 3.24%
- Годовое изменение
- -71.29%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%