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FLYT: Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long FLY Daily ETF

7.33 USD 0.53 (6.74%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FLYT за сегодня изменился на -6.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.00, а максимальная — 8.18.

Следите за динамикой Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long FLY Daily ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FLYT сегодня?

Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long FLY Daily ETF (FLYT) сегодня оценивается на уровне 7.33. Инструмент торгуется в пределах 7.00 - 8.18, вчерашнее закрытие составило 7.86, а торговый объем достиг 163. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLYT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long FLY Daily ETF?

Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long FLY Daily ETF в настоящее время оценивается в 7.33. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -71.29% и USD. Отслеживайте движения FLYT на графике в реальном времени.

Как купить акции FLYT?

Вы можете купить акции Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long FLY Daily ETF (FLYT) по текущей цене 7.33. Ордера обычно размещаются около 7.33 или 7.63, тогда как 163 и -10.39% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLYT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FLYT?

Инвестирование в Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long FLY Daily ETF предполагает учет годового диапазона 3.61 - 58.51 и текущей цены 7.33. Многие сравнивают 61.81% и 3.24% перед размещением ордеров на 7.33 или 7.63. Изучайте ежедневные изменения цены FLYT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long FLY Daily ETF?

Самая высокая цена Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long FLY Daily ETF (FLYT) за последний год составила 58.51. Акции заметно колебались в пределах 3.61 - 58.51, сравнение с 7.86 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long FLY Daily ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long FLY Daily ETF?

Самая низкая цена Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long FLY Daily ETF (FLYT) за год составила 3.61. Сравнение с текущими 7.33 и 3.61 - 58.51 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLYT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FLYT?

В прошлом Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long FLY Daily ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.86 и -71.29% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
7.00 8.18
Годовой диапазон
3.61 58.51
Предыдущее закрытие
7.86
Open
8.18
Bid
7.33
Ask
7.63
Low
7.00
High
8.18
Объем
163
Дневное изменение
-6.74%
Месячное изменение
61.81%
6-месячное изменение
3.24%
Годовое изменение
-71.29%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%