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FLYT: Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long FLY Daily ETF

7.71 USD 0.38 (5.18%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FLYT汇率已更改5.18%。当日，交易品种以低点6.96和高点7.88进行交易。

关注Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long FLY Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FLYT股票今天的价格是多少？

Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long FLY Daily ETF股票今天的定价为7.71。它在6.96 - 7.88范围内交易，昨天的收盘价为7.33，交易量达到117。FLYT的实时价格图表显示了这些更新。

Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long FLY Daily ETF股票是否支付股息？

Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long FLY Daily ETF目前的价值为7.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-69.80%和USD。实时查看图表以跟踪FLYT走势。

如何购买FLYT股票？

您可以以7.71的当前价格购买Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long FLY Daily ETF股票。订单通常设置在7.71或8.01附近，而117和7.08%显示市场活动。立即关注FLYT的实时图表更新。

如何投资FLYT股票？

投资Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long FLY Daily ETF需要考虑年度范围3.61 - 58.51和当前价格7.71。许多人在以7.71或8.01下订单之前，会比较70.20%和。实时查看FLYT价格图表，了解每日变化。

Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long FLY Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long FLY Daily ETF的最高价格是58.51。在3.61 - 58.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long FLY Daily ETF的绩效。

Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long FLY Daily ETF股票的最低价格是多少？

Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long FLY Daily ETF（FLYT）的最低价格为3.61。将其与当前的7.71和3.61 - 58.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLYT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FLYT股票是什么时候拆分的？

Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long FLY Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.33和-69.80%中可见。

日范围
6.96 7.88
年范围
3.61 58.51
前一天收盘价
7.33
开盘价
7.20
卖价
7.71
买价
8.01
最低价
6.96
最高价
7.88
交易量
117
日变化
5.18%
月变化
70.20%
6个月变化
8.59%
年变化
-69.80%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%