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FLXR: TCW Flexible Income ETF
Курс FLXR за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.83, а максимальная — 38.88.
Следите за динамикой TCW Flexible Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FLXR сегодня?
TCW Flexible Income ETF (FLXR) сегодня оценивается на уровне 38.84. Инструмент торгуется в пределах 38.83 - 38.88, вчерашнее закрытие составило 38.90, а торговый объем достиг 591. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLXR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям TCW Flexible Income ETF?
TCW Flexible Income ETF в настоящее время оценивается в 38.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.26% и USD. Отслеживайте движения FLXR на графике в реальном времени.
Как купить акции FLXR?
Вы можете купить акции TCW Flexible Income ETF (FLXR) по текущей цене 38.84. Ордера обычно размещаются около 38.84 или 39.14, тогда как 591 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLXR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FLXR?
Инвестирование в TCW Flexible Income ETF предполагает учет годового диапазона 38.69 - 39.85 и текущей цены 38.84. Многие сравнивают 0.34% и -1.80% перед размещением ордеров на 38.84 или 39.14. Изучайте ежедневные изменения цены FLXR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции TCW Flexible Income ETF?
Самая высокая цена TCW Flexible Income ETF (FLXR) за последний год составила 39.85. Акции заметно колебались в пределах 38.69 - 39.85, сравнение с 38.90 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику TCW Flexible Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции TCW Flexible Income ETF?
Самая низкая цена TCW Flexible Income ETF (FLXR) за год составила 38.69. Сравнение с текущими 38.84 и 38.69 - 39.85 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLXR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FLXR?
В прошлом TCW Flexible Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.90 и -2.26% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 38.90
- Open
- 38.88
- Bid
- 38.84
- Ask
- 39.14
- Low
- 38.83
- High
- 38.88
- Объем
- 591
- Дневное изменение
- -0.15%
- Месячное изменение
- 0.34%
- 6-месячное изменение
- -1.80%
- Годовое изменение
- -2.26%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%