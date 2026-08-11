КотировкиРазделы
Валюты / FLXR
Назад в Рынок акций США

FLXR: TCW Flexible Income ETF

38.84 USD 0.06 (0.15%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FLXR за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.83, а максимальная — 38.88.

Следите за динамикой TCW Flexible Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FLXR сегодня?

TCW Flexible Income ETF (FLXR) сегодня оценивается на уровне 38.84. Инструмент торгуется в пределах 38.83 - 38.88, вчерашнее закрытие составило 38.90, а торговый объем достиг 591. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLXR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям TCW Flexible Income ETF?

TCW Flexible Income ETF в настоящее время оценивается в 38.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.26% и USD. Отслеживайте движения FLXR на графике в реальном времени.

Как купить акции FLXR?

Вы можете купить акции TCW Flexible Income ETF (FLXR) по текущей цене 38.84. Ордера обычно размещаются около 38.84 или 39.14, тогда как 591 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLXR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FLXR?

Инвестирование в TCW Flexible Income ETF предполагает учет годового диапазона 38.69 - 39.85 и текущей цены 38.84. Многие сравнивают 0.34% и -1.80% перед размещением ордеров на 38.84 или 39.14. Изучайте ежедневные изменения цены FLXR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции TCW Flexible Income ETF?

Самая высокая цена TCW Flexible Income ETF (FLXR) за последний год составила 39.85. Акции заметно колебались в пределах 38.69 - 39.85, сравнение с 38.90 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику TCW Flexible Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции TCW Flexible Income ETF?

Самая низкая цена TCW Flexible Income ETF (FLXR) за год составила 38.69. Сравнение с текущими 38.84 и 38.69 - 39.85 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLXR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FLXR?

В прошлом TCW Flexible Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.90 и -2.26% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
38.83 38.88
Годовой диапазон
38.69 39.85
Предыдущее закрытие
38.90
Open
38.88
Bid
38.84
Ask
39.14
Low
38.83
High
38.88
Объем
591
Дневное изменение
-0.15%
Месячное изменение
0.34%
6-месячное изменение
-1.80%
Годовое изменение
-2.26%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%