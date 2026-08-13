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FLXR: TCW Flexible Income ETF

38.87 USD 0.03 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FLXR汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点38.85和高点38.89进行交易。

关注TCW Flexible Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FLXR股票今天的价格是多少？

TCW Flexible Income ETF股票今天的定价为38.87。它在38.85 - 38.89范围内交易，昨天的收盘价为38.84，交易量达到515。FLXR的实时价格图表显示了这些更新。

TCW Flexible Income ETF股票是否支付股息？

TCW Flexible Income ETF目前的价值为38.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.19%和USD。实时查看图表以跟踪FLXR走势。

如何购买FLXR股票？

您可以以38.87的当前价格购买TCW Flexible Income ETF股票。订单通常设置在38.87或39.17附近，而515和-0.05%显示市场活动。立即关注FLXR的实时图表更新。

如何投资FLXR股票？

投资TCW Flexible Income ETF需要考虑年度范围38.69 - 39.85和当前价格38.87。许多人在以38.87或39.17下订单之前，会比较0.41%和。实时查看FLXR价格图表，了解每日变化。

TCW Flexible Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，TCW Flexible Income ETF的最高价格是39.85。在38.69 - 39.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪TCW Flexible Income ETF的绩效。

TCW Flexible Income ETF股票的最低价格是多少？

TCW Flexible Income ETF（FLXR）的最低价格为38.69。将其与当前的38.87和38.69 - 39.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLXR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FLXR股票是什么时候拆分的？

TCW Flexible Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.84和-2.19%中可见。

日范围
38.85 38.89
年范围
38.69 39.85
前一天收盘价
38.84
开盘价
38.89
卖价
38.87
买价
39.17
最低价
38.85
最高价
38.89
交易量
515
日变化
0.08%
月变化
0.41%
6个月变化
-1.72%
年变化
-2.19%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%