FLXR: TCW Flexible Income ETF
今日FLXR汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点38.85和高点38.89进行交易。
关注TCW Flexible Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
FLXR股票今天的价格是多少？
TCW Flexible Income ETF股票今天的定价为38.87。它在38.85 - 38.89范围内交易，昨天的收盘价为38.84，交易量达到515。FLXR的实时价格图表显示了这些更新。
TCW Flexible Income ETF股票是否支付股息？
TCW Flexible Income ETF目前的价值为38.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.19%和USD。实时查看图表以跟踪FLXR走势。
如何购买FLXR股票？
您可以以38.87的当前价格购买TCW Flexible Income ETF股票。订单通常设置在38.87或39.17附近，而515和-0.05%显示市场活动。立即关注FLXR的实时图表更新。
如何投资FLXR股票？
投资TCW Flexible Income ETF需要考虑年度范围38.69 - 39.85和当前价格38.87。许多人在以38.87或39.17下订单之前，会比较0.41%和。实时查看FLXR价格图表，了解每日变化。
TCW Flexible Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，TCW Flexible Income ETF的最高价格是39.85。在38.69 - 39.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪TCW Flexible Income ETF的绩效。
TCW Flexible Income ETF股票的最低价格是多少？
TCW Flexible Income ETF（FLXR）的最低价格为38.69。将其与当前的38.87和38.69 - 39.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLXR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FLXR股票是什么时候拆分的？
TCW Flexible Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.84和-2.19%中可见。
- 前一天收盘价
- 38.84
- 开盘价
- 38.89
- 卖价
- 38.87
- 买价
- 39.17
- 最低价
- 38.85
- 最高价
- 38.89
- 交易量
- 515
- 日变化
- 0.08%
- 月变化
- 0.41%
- 6个月变化
- -1.72%
- 年变化
- -2.19%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%