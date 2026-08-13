FLXR股票今天的价格是多少？ TCW Flexible Income ETF股票今天的定价为38.87。它在38.85 - 38.89范围内交易，昨天的收盘价为38.84，交易量达到515。FLXR的实时价格图表显示了这些更新。

TCW Flexible Income ETF股票是否支付股息？ TCW Flexible Income ETF目前的价值为38.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.19%和USD。实时查看图表以跟踪FLXR走势。

如何购买FLXR股票？ 您可以以38.87的当前价格购买TCW Flexible Income ETF股票。订单通常设置在38.87或39.17附近，而515和-0.05%显示市场活动。立即关注FLXR的实时图表更新。

如何投资FLXR股票？ 投资TCW Flexible Income ETF需要考虑年度范围38.69 - 39.85和当前价格38.87。许多人在以38.87或39.17下订单之前，会比较0.41%和。实时查看FLXR价格图表，了解每日变化。

TCW Flexible Income ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，TCW Flexible Income ETF的最高价格是39.85。在38.69 - 39.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪TCW Flexible Income ETF的绩效。

TCW Flexible Income ETF股票的最低价格是多少？ TCW Flexible Income ETF（FLXR）的最低价格为38.69。将其与当前的38.87和38.69 - 39.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLXR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。