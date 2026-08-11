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FLXN: Horizon Flexible Income ETF
Курс FLXN за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.86, а максимальная — 24.93.
Следите за динамикой Horizon Flexible Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FLXN сегодня?
Horizon Flexible Income ETF (FLXN) сегодня оценивается на уровне 24.90. Инструмент торгуется в пределах 24.86 - 24.93, вчерашнее закрытие составило 24.89, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLXN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Horizon Flexible Income ETF?
Horizon Flexible Income ETF в настоящее время оценивается в 24.90. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.37% и USD. Отслеживайте движения FLXN на графике в реальном времени.
Как купить акции FLXN?
Вы можете купить акции Horizon Flexible Income ETF (FLXN) по текущей цене 24.90. Ордера обычно размещаются около 24.90 или 25.20, тогда как 14 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLXN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FLXN?
Инвестирование в Horizon Flexible Income ETF предполагает учет годового диапазона 24.55 - 26.09 и текущей цены 24.90. Многие сравнивают 0.52% и -2.20% перед размещением ордеров на 24.90 или 25.20. Изучайте ежедневные изменения цены FLXN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Horizon Flexible Income ETF?
Самая высокая цена Horizon Flexible Income ETF (FLXN) за последний год составила 26.09. Акции заметно колебались в пределах 24.55 - 26.09, сравнение с 24.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Horizon Flexible Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Horizon Flexible Income ETF?
Самая низкая цена Horizon Flexible Income ETF (FLXN) за год составила 24.55. Сравнение с текущими 24.90 и 24.55 - 26.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLXN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FLXN?
В прошлом Horizon Flexible Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.89 и -1.37% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.89
- Open
- 24.93
- Bid
- 24.90
- Ask
- 25.20
- Low
- 24.86
- High
- 24.93
- Объем
- 14
- Дневное изменение
- 0.04%
- Месячное изменение
- 0.52%
- 6-месячное изменение
- -2.20%
- Годовое изменение
- -1.37%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%