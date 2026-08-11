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FLXN: Horizon Flexible Income ETF

24.90 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FLXN за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.86, а максимальная — 24.93.

Следите за динамикой Horizon Flexible Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FLXN сегодня?

Horizon Flexible Income ETF (FLXN) сегодня оценивается на уровне 24.90. Инструмент торгуется в пределах 24.86 - 24.93, вчерашнее закрытие составило 24.89, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLXN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Horizon Flexible Income ETF?

Horizon Flexible Income ETF в настоящее время оценивается в 24.90. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.37% и USD. Отслеживайте движения FLXN на графике в реальном времени.

Как купить акции FLXN?

Вы можете купить акции Horizon Flexible Income ETF (FLXN) по текущей цене 24.90. Ордера обычно размещаются около 24.90 или 25.20, тогда как 14 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLXN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FLXN?

Инвестирование в Horizon Flexible Income ETF предполагает учет годового диапазона 24.55 - 26.09 и текущей цены 24.90. Многие сравнивают 0.52% и -2.20% перед размещением ордеров на 24.90 или 25.20. Изучайте ежедневные изменения цены FLXN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Horizon Flexible Income ETF?

Самая высокая цена Horizon Flexible Income ETF (FLXN) за последний год составила 26.09. Акции заметно колебались в пределах 24.55 - 26.09, сравнение с 24.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Horizon Flexible Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Horizon Flexible Income ETF?

Самая низкая цена Horizon Flexible Income ETF (FLXN) за год составила 24.55. Сравнение с текущими 24.90 и 24.55 - 26.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLXN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FLXN?

В прошлом Horizon Flexible Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.89 и -1.37% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.86 24.93
Годовой диапазон
24.55 26.09
Предыдущее закрытие
24.89
Open
24.93
Bid
24.90
Ask
25.20
Low
24.86
High
24.93
Объем
14
Дневное изменение
0.04%
Месячное изменение
0.52%
6-месячное изменение
-2.20%
Годовое изменение
-1.37%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%