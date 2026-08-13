FLXN股票今天的价格是多少？ Horizon Flexible Income ETF股票今天的定价为24.89。它在24.86 - 24.93范围内交易，昨天的收盘价为24.90，交易量达到14。FLXN的实时价格图表显示了这些更新。

Horizon Flexible Income ETF股票是否支付股息？ Horizon Flexible Income ETF目前的价值为24.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.41%和USD。实时查看图表以跟踪FLXN走势。

如何购买FLXN股票？ 您可以以24.89的当前价格购买Horizon Flexible Income ETF股票。订单通常设置在24.89或25.19附近，而14和-0.04%显示市场活动。立即关注FLXN的实时图表更新。

如何投资FLXN股票？ 投资Horizon Flexible Income ETF需要考虑年度范围24.55 - 26.09和当前价格24.89。许多人在以24.89或25.19下订单之前，会比较0.48%和。实时查看FLXN价格图表，了解每日变化。

Horizon Flexible Income ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Horizon Flexible Income ETF的最高价格是26.09。在24.55 - 26.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Horizon Flexible Income ETF的绩效。

Horizon Flexible Income ETF股票的最低价格是多少？ Horizon Flexible Income ETF（FLXN）的最低价格为24.55。将其与当前的24.89和24.55 - 26.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLXN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。