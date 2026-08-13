FLXN: Horizon Flexible Income ETF
今日FLXN汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点24.86和高点24.93进行交易。
关注Horizon Flexible Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
FLXN股票今天的价格是多少？
Horizon Flexible Income ETF股票今天的定价为24.89。它在24.86 - 24.93范围内交易，昨天的收盘价为24.90，交易量达到14。FLXN的实时价格图表显示了这些更新。
Horizon Flexible Income ETF股票是否支付股息？
Horizon Flexible Income ETF目前的价值为24.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.41%和USD。实时查看图表以跟踪FLXN走势。
如何购买FLXN股票？
您可以以24.89的当前价格购买Horizon Flexible Income ETF股票。订单通常设置在24.89或25.19附近，而14和-0.04%显示市场活动。立即关注FLXN的实时图表更新。
如何投资FLXN股票？
投资Horizon Flexible Income ETF需要考虑年度范围24.55 - 26.09和当前价格24.89。许多人在以24.89或25.19下订单之前，会比较0.48%和。实时查看FLXN价格图表，了解每日变化。
Horizon Flexible Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Horizon Flexible Income ETF的最高价格是26.09。在24.55 - 26.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Horizon Flexible Income ETF的绩效。
Horizon Flexible Income ETF股票的最低价格是多少？
Horizon Flexible Income ETF（FLXN）的最低价格为24.55。将其与当前的24.89和24.55 - 26.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLXN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FLXN股票是什么时候拆分的？
Horizon Flexible Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.90和-1.41%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.90
- 开盘价
- 24.90
- 卖价
- 24.89
- 买价
- 25.19
- 最低价
- 24.86
- 最高价
- 24.93
- 交易量
- 14
- 日变化
- -0.04%
- 月变化
- 0.48%
- 6个月变化
- -2.24%
- 年变化
- -1.41%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%