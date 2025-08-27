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FLV: American Century Focused Large Cap Value ETF

87.33 USD 0.06 (0.07%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FLV за сегодня изменился на -0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 87.25, а максимальная — 87.48.

Следите за динамикой American Century Focused Large Cap Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FLV сегодня?

American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) сегодня оценивается на уровне 87.33. Инструмент торгуется в пределах 87.25 - 87.48, вчерашнее закрытие составило 87.39, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям American Century Focused Large Cap Value ETF?

American Century Focused Large Cap Value ETF в настоящее время оценивается в 87.33. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.24% и USD. Отслеживайте движения FLV на графике в реальном времени.

Как купить акции FLV?

Вы можете купить акции American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) по текущей цене 87.33. Ордера обычно размещаются около 87.33 или 87.63, тогда как 17 и 0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FLV?

Инвестирование в American Century Focused Large Cap Value ETF предполагает учет годового диапазона 75.51 - 88.19 и текущей цены 87.33. Многие сравнивают 0.77% и 6.79% перед размещением ордеров на 87.33 или 87.63. Изучайте ежедневные изменения цены FLV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции American Century Focused Large Cap Value ETF?

Самая высокая цена American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) за последний год составила 88.19. Акции заметно колебались в пределах 75.51 - 88.19, сравнение с 87.39 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику American Century Focused Large Cap Value ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции American Century Focused Large Cap Value ETF?

Самая низкая цена American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) за год составила 75.51. Сравнение с текущими 87.33 и 75.51 - 88.19 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FLV?

В прошлом American Century Focused Large Cap Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 87.39 и 7.24% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
87.25 87.48
Годовой диапазон
75.51 88.19
Предыдущее закрытие
87.39
Open
87.25
Bid
87.33
Ask
87.63
Low
87.25
High
87.48
Объем
17
Дневное изменение
-0.07%
Месячное изменение
0.77%
6-месячное изменение
6.79%
Годовое изменение
7.24%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%