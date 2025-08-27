FLV: American Century Focused Large Cap Value ETF
今日FLV汇率已更改0.38%。当日，交易品种以低点87.66和高点87.76进行交易。
关注American Century Focused Large Cap Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FLV新闻
- Value Stocks: The Cash Flow Case For A Continuing Comeback
- Diversify Beyond Growth With Large-Cap Value
- In An Unsettled World, Value Investing Can Add A Layer Of Defense
- The Great Rotation: Why The Recent Value Rally Is Ready To Resume
- Adding AI Resilience To Equity Portfolios
- Why An Income-Centric Approach Matters For Investing In Retirement
- Factor And Style Risk: Taming The Hidden Hazard To Core Equity Returns
- Time To Consider Value?
- Market Pullback: Healthy Reset, Not Bursting Stock Bubble
- Equity Market Outlook Q4 2025 - Yes, There’s Still Room To Run
- Dividend Investing: Thinking Beyond The Vanilla Approach
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
常见问题解答
FLV股票今天的价格是多少？
American Century Focused Large Cap Value ETF股票今天的定价为87.66。它在87.66 - 87.76范围内交易，昨天的收盘价为87.33，交易量达到14。FLV的实时价格图表显示了这些更新。
American Century Focused Large Cap Value ETF股票是否支付股息？
American Century Focused Large Cap Value ETF目前的价值为87.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.64%和USD。实时查看图表以跟踪FLV走势。
如何购买FLV股票？
您可以以87.66的当前价格购买American Century Focused Large Cap Value ETF股票。订单通常设置在87.66或87.96附近，而14和-0.07%显示市场活动。立即关注FLV的实时图表更新。
如何投资FLV股票？
投资American Century Focused Large Cap Value ETF需要考虑年度范围75.51 - 88.19和当前价格87.66。许多人在以87.66或87.96下订单之前，会比较1.15%和。实时查看FLV价格图表，了解每日变化。
American Century Focused Large Cap Value ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，American Century Focused Large Cap Value ETF的最高价格是88.19。在75.51 - 88.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪American Century Focused Large Cap Value ETF的绩效。
American Century Focused Large Cap Value ETF股票的最低价格是多少？
American Century Focused Large Cap Value ETF（FLV）的最低价格为75.51。将其与当前的87.66和75.51 - 88.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FLV股票是什么时候拆分的？
American Century Focused Large Cap Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、87.33和7.64%中可见。
- 前一天收盘价
- 87.33
- 开盘价
- 87.72
- 卖价
- 87.66
- 买价
- 87.96
- 最低价
- 87.66
- 最高价
- 87.76
- 交易量
- 14
- 日变化
- 0.38%
- 月变化
- 1.15%
- 6个月变化
- 7.20%
- 年变化
- 7.64%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%