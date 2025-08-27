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FLV: American Century Focused Large Cap Value ETF

87.66 USD 0.33 (0.38%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FLV汇率已更改0.38%。当日，交易品种以低点87.66和高点87.76进行交易。

关注American Century Focused Large Cap Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FLV新闻

常见问题解答

FLV股票今天的价格是多少？

American Century Focused Large Cap Value ETF股票今天的定价为87.66。它在87.66 - 87.76范围内交易，昨天的收盘价为87.33，交易量达到14。FLV的实时价格图表显示了这些更新。

American Century Focused Large Cap Value ETF股票是否支付股息？

American Century Focused Large Cap Value ETF目前的价值为87.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.64%和USD。实时查看图表以跟踪FLV走势。

如何购买FLV股票？

您可以以87.66的当前价格购买American Century Focused Large Cap Value ETF股票。订单通常设置在87.66或87.96附近，而14和-0.07%显示市场活动。立即关注FLV的实时图表更新。

如何投资FLV股票？

投资American Century Focused Large Cap Value ETF需要考虑年度范围75.51 - 88.19和当前价格87.66。许多人在以87.66或87.96下订单之前，会比较1.15%和。实时查看FLV价格图表，了解每日变化。

American Century Focused Large Cap Value ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，American Century Focused Large Cap Value ETF的最高价格是88.19。在75.51 - 88.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪American Century Focused Large Cap Value ETF的绩效。

American Century Focused Large Cap Value ETF股票的最低价格是多少？

American Century Focused Large Cap Value ETF（FLV）的最低价格为75.51。将其与当前的87.66和75.51 - 88.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FLV股票是什么时候拆分的？

American Century Focused Large Cap Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、87.33和7.64%中可见。

日范围
87.66 87.76
年范围
75.51 88.19
前一天收盘价
87.33
开盘价
87.72
卖价
87.66
买价
87.96
最低价
87.66
最高价
87.76
交易量
14
日变化
0.38%
月变化
1.15%
6个月变化
7.20%
年变化
7.64%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%