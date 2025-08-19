- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FLUD: Franklin Ultra Short Bond ETF
Курс FLUD за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.96, а максимальная — 24.98.
Следите за динамикой Franklin Ultra Short Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FLUD
- U.S. Money Markets: Circumstances Augur For Terming Out
- How Does Debt Move Through The Global Financial System?
- Income Investing In 2026: Balancing Bonds, Small Caps, And MLPs
- Rates Spark: The Drama Is In The Plumbing
- Rates Spark: Fed And ECB In A Good Place
- Fixed-Income Outlook: 6 Strategies For Harvest Time
- U.S. Money Markets: Stability In Bank Reserves, But Changes Are Coming
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FLUD сегодня?
Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) сегодня оценивается на уровне 24.98. Инструмент торгуется в пределах 24.96 - 24.98, вчерашнее закрытие составило 24.97, а торговый объем достиг 26. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLUD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin Ultra Short Bond ETF?
Franklin Ultra Short Bond ETF в настоящее время оценивается в 24.98. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.20% и USD. Отслеживайте движения FLUD на графике в реальном времени.
Как купить акции FLUD?
Вы можете купить акции Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) по текущей цене 24.98. Ордера обычно размещаются около 24.98 или 25.28, тогда как 26 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLUD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FLUD?
Инвестирование в Franklin Ultra Short Bond ETF предполагает учет годового диапазона 24.88 - 25.50 и текущей цены 24.98. Многие сравнивают 0.12% и -0.04% перед размещением ордеров на 24.98 или 25.28. Изучайте ежедневные изменения цены FLUD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Franklin Ultra Short Bond ETF?
Самая высокая цена Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) за последний год составила 25.50. Акции заметно колебались в пределах 24.88 - 25.50, сравнение с 24.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin Ultra Short Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Franklin Ultra Short Bond ETF?
Самая низкая цена Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) за год составила 24.88. Сравнение с текущими 24.98 и 24.88 - 25.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLUD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FLUD?
В прошлом Franklin Ultra Short Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.97 и 0.20% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.97
- Open
- 24.97
- Bid
- 24.98
- Ask
- 25.28
- Low
- 24.96
- High
- 24.98
- Объем
- 26
- Дневное изменение
- 0.04%
- Месячное изменение
- 0.12%
- 6-месячное изменение
- -0.04%
- Годовое изменение
- 0.20%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%