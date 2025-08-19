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FLUD: Franklin Ultra Short Bond ETF

24.98 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FLUD за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.96, а максимальная — 24.98.

Следите за динамикой Franklin Ultra Short Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FLUD сегодня?

Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) сегодня оценивается на уровне 24.98. Инструмент торгуется в пределах 24.96 - 24.98, вчерашнее закрытие составило 24.97, а торговый объем достиг 26. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLUD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin Ultra Short Bond ETF?

Franklin Ultra Short Bond ETF в настоящее время оценивается в 24.98. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.20% и USD. Отслеживайте движения FLUD на графике в реальном времени.

Как купить акции FLUD?

Вы можете купить акции Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) по текущей цене 24.98. Ордера обычно размещаются около 24.98 или 25.28, тогда как 26 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLUD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FLUD?

Инвестирование в Franklin Ultra Short Bond ETF предполагает учет годового диапазона 24.88 - 25.50 и текущей цены 24.98. Многие сравнивают 0.12% и -0.04% перед размещением ордеров на 24.98 или 25.28. Изучайте ежедневные изменения цены FLUD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Franklin Ultra Short Bond ETF?

Самая высокая цена Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) за последний год составила 25.50. Акции заметно колебались в пределах 24.88 - 25.50, сравнение с 24.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin Ultra Short Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Franklin Ultra Short Bond ETF?

Самая низкая цена Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) за год составила 24.88. Сравнение с текущими 24.98 и 24.88 - 25.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLUD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FLUD?

В прошлом Franklin Ultra Short Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.97 и 0.20% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.96 24.98
Годовой диапазон
24.88 25.50
Предыдущее закрытие
24.97
Open
24.97
Bid
24.98
Ask
25.28
Low
24.96
High
24.98
Объем
26
Дневное изменение
0.04%
Месячное изменение
0.12%
6-месячное изменение
-0.04%
Годовое изменение
0.20%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%