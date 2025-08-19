FLUD: Franklin Ultra Short Bond ETF
今日FLUD汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点24.96和高点24.98进行交易。
关注Franklin Ultra Short Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
FLUD股票今天的价格是多少？
Franklin Ultra Short Bond ETF股票今天的定价为24.98。它在24.96 - 24.98范围内交易，昨天的收盘价为24.98，交易量达到52。FLUD的实时价格图表显示了这些更新。
Franklin Ultra Short Bond ETF股票是否支付股息？
Franklin Ultra Short Bond ETF目前的价值为24.98。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.20%和USD。实时查看图表以跟踪FLUD走势。
如何购买FLUD股票？
您可以以24.98的当前价格购买Franklin Ultra Short Bond ETF股票。订单通常设置在24.98或25.28附近，而52和0.00%显示市场活动。立即关注FLUD的实时图表更新。
如何投资FLUD股票？
投资Franklin Ultra Short Bond ETF需要考虑年度范围24.88 - 25.50和当前价格24.98。许多人在以24.98或25.28下订单之前，会比较0.12%和。实时查看FLUD价格图表，了解每日变化。
Franklin Ultra Short Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Franklin Ultra Short Bond ETF的最高价格是25.50。在24.88 - 25.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin Ultra Short Bond ETF的绩效。
Franklin Ultra Short Bond ETF股票的最低价格是多少？
Franklin Ultra Short Bond ETF（FLUD）的最低价格为24.88。将其与当前的24.98和24.88 - 25.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLUD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FLUD股票是什么时候拆分的？
Franklin Ultra Short Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.98和0.20%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.98
- 开盘价
- 24.98
- 卖价
- 24.98
- 买价
- 25.28
- 最低价
- 24.96
- 最高价
- 24.98
- 交易量
- 52
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.12%
- 6个月变化
- -0.04%
- 年变化
- 0.20%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%