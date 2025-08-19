FLUD股票今天的价格是多少？ Franklin Ultra Short Bond ETF股票今天的定价为24.98。它在24.96 - 24.98范围内交易，昨天的收盘价为24.98，交易量达到52。FLUD的实时价格图表显示了这些更新。

Franklin Ultra Short Bond ETF股票是否支付股息？ Franklin Ultra Short Bond ETF目前的价值为24.98。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.20%和USD。实时查看图表以跟踪FLUD走势。

如何购买FLUD股票？ 您可以以24.98的当前价格购买Franklin Ultra Short Bond ETF股票。订单通常设置在24.98或25.28附近，而52和0.00%显示市场活动。立即关注FLUD的实时图表更新。

如何投资FLUD股票？ 投资Franklin Ultra Short Bond ETF需要考虑年度范围24.88 - 25.50和当前价格24.98。许多人在以24.98或25.28下订单之前，会比较0.12%和。实时查看FLUD价格图表，了解每日变化。

Franklin Ultra Short Bond ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Franklin Ultra Short Bond ETF的最高价格是25.50。在24.88 - 25.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin Ultra Short Bond ETF的绩效。

Franklin Ultra Short Bond ETF股票的最低价格是多少？ Franklin Ultra Short Bond ETF（FLUD）的最低价格为24.88。将其与当前的24.98和24.88 - 25.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLUD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。