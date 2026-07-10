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FLTW: Franklin FTSE Taiwan ETF

98.61 USD 0.36 (0.36%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FLTW за сегодня изменился на -0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 98.46, а максимальная — 99.11.

Следите за динамикой Franklin FTSE Taiwan ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FLTW сегодня?

Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) сегодня оценивается на уровне 98.61. Инструмент торгуется в пределах 98.46 - 99.11, вчерашнее закрытие составило 98.97, а торговый объем достиг 3212. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLTW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin FTSE Taiwan ETF?

Franklin FTSE Taiwan ETF в настоящее время оценивается в 98.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 85.60% и USD. Отслеживайте движения FLTW на графике в реальном времени.

Как купить акции FLTW?

Вы можете купить акции Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) по текущей цене 98.61. Ордера обычно размещаются около 98.61 или 98.91, тогда как 3212 и 0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLTW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FLTW?

Инвестирование в Franklin FTSE Taiwan ETF предполагает учет годового диапазона 52.92 - 110.18 и текущей цены 98.61. Многие сравнивают 6.21% и 37.07% перед размещением ордеров на 98.61 или 98.91. Изучайте ежедневные изменения цены FLTW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Franklin FTSE Taiwan ETF?

Самая высокая цена Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) за последний год составила 110.18. Акции заметно колебались в пределах 52.92 - 110.18, сравнение с 98.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin FTSE Taiwan ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Franklin FTSE Taiwan ETF?

Самая низкая цена Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) за год составила 52.92. Сравнение с текущими 98.61 и 52.92 - 110.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLTW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FLTW?

В прошлом Franklin FTSE Taiwan ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 98.97 и 85.60% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
98.46 99.11
Годовой диапазон
52.92 110.18
Предыдущее закрытие
98.97
Open
98.53
Bid
98.61
Ask
98.91
Low
98.46
High
99.11
Объем
3.212 K
Дневное изменение
-0.36%
Месячное изменение
6.21%
6-месячное изменение
37.07%
Годовое изменение
85.60%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%