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FLTW: Franklin FTSE Taiwan ETF
Курс FLTW за сегодня изменился на -0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 98.46, а максимальная — 99.11.
Следите за динамикой Franklin FTSE Taiwan ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FLTW сегодня?
Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) сегодня оценивается на уровне 98.61. Инструмент торгуется в пределах 98.46 - 99.11, вчерашнее закрытие составило 98.97, а торговый объем достиг 3212. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLTW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin FTSE Taiwan ETF?
Franklin FTSE Taiwan ETF в настоящее время оценивается в 98.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 85.60% и USD. Отслеживайте движения FLTW на графике в реальном времени.
Как купить акции FLTW?
Вы можете купить акции Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) по текущей цене 98.61. Ордера обычно размещаются около 98.61 или 98.91, тогда как 3212 и 0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLTW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FLTW?
Инвестирование в Franklin FTSE Taiwan ETF предполагает учет годового диапазона 52.92 - 110.18 и текущей цены 98.61. Многие сравнивают 6.21% и 37.07% перед размещением ордеров на 98.61 или 98.91. Изучайте ежедневные изменения цены FLTW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Franklin FTSE Taiwan ETF?
Самая высокая цена Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) за последний год составила 110.18. Акции заметно колебались в пределах 52.92 - 110.18, сравнение с 98.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin FTSE Taiwan ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Franklin FTSE Taiwan ETF?
Самая низкая цена Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) за год составила 52.92. Сравнение с текущими 98.61 и 52.92 - 110.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLTW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FLTW?
В прошлом Franklin FTSE Taiwan ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 98.97 и 85.60% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 98.97
- Open
- 98.53
- Bid
- 98.61
- Ask
- 98.91
- Low
- 98.46
- High
- 99.11
- Объем
- 3.212 K
- Дневное изменение
- -0.36%
- Месячное изменение
- 6.21%
- 6-месячное изменение
- 37.07%
- Годовое изменение
- 85.60%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%