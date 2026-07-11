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FLTW: Franklin FTSE Taiwan ETF

100.29 USD 1.68 (1.70%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FLTW汇率已更改1.70%。当日，交易品种以低点99.84和高点100.57进行交易。

关注Franklin FTSE Taiwan ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FLTW新闻

常见问题解答

FLTW股票今天的价格是多少？

Franklin FTSE Taiwan ETF股票今天的定价为100.29。它在99.84 - 100.57范围内交易，昨天的收盘价为98.61，交易量达到121。FLTW的实时价格图表显示了这些更新。

Franklin FTSE Taiwan ETF股票是否支付股息？

Franklin FTSE Taiwan ETF目前的价值为100.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注88.76%和USD。实时查看图表以跟踪FLTW走势。

如何购买FLTW股票？

您可以以100.29的当前价格购买Franklin FTSE Taiwan ETF股票。订单通常设置在100.29或100.59附近，而121和0.03%显示市场活动。立即关注FLTW的实时图表更新。

如何投资FLTW股票？

投资Franklin FTSE Taiwan ETF需要考虑年度范围52.92 - 110.18和当前价格100.29。许多人在以100.29或100.59下订单之前，会比较8.02%和。实时查看FLTW价格图表，了解每日变化。

Franklin FTSE Taiwan ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Franklin FTSE Taiwan ETF的最高价格是110.18。在52.92 - 110.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin FTSE Taiwan ETF的绩效。

Franklin FTSE Taiwan ETF股票的最低价格是多少？

Franklin FTSE Taiwan ETF（FLTW）的最低价格为52.92。将其与当前的100.29和52.92 - 110.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLTW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FLTW股票是什么时候拆分的？

Franklin FTSE Taiwan ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、98.61和88.76%中可见。

日范围
99.84 100.57
年范围
52.92 110.18
前一天收盘价
98.61
开盘价
100.26
卖价
100.29
买价
100.59
最低价
99.84
最高价
100.57
交易量
121
日变化
1.70%
月变化
8.02%
6个月变化
39.41%
年变化
88.76%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%