FLTW: Franklin FTSE Taiwan ETF
今日FLTW汇率已更改1.70%。当日，交易品种以低点99.84和高点100.57进行交易。
关注Franklin FTSE Taiwan ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
FLTW股票今天的价格是多少？
Franklin FTSE Taiwan ETF股票今天的定价为100.29。它在99.84 - 100.57范围内交易，昨天的收盘价为98.61，交易量达到121。FLTW的实时价格图表显示了这些更新。
Franklin FTSE Taiwan ETF股票是否支付股息？
Franklin FTSE Taiwan ETF目前的价值为100.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注88.76%和USD。实时查看图表以跟踪FLTW走势。
如何购买FLTW股票？
您可以以100.29的当前价格购买Franklin FTSE Taiwan ETF股票。订单通常设置在100.29或100.59附近，而121和0.03%显示市场活动。立即关注FLTW的实时图表更新。
如何投资FLTW股票？
投资Franklin FTSE Taiwan ETF需要考虑年度范围52.92 - 110.18和当前价格100.29。许多人在以100.29或100.59下订单之前，会比较8.02%和。实时查看FLTW价格图表，了解每日变化。
Franklin FTSE Taiwan ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Franklin FTSE Taiwan ETF的最高价格是110.18。在52.92 - 110.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin FTSE Taiwan ETF的绩效。
Franklin FTSE Taiwan ETF股票的最低价格是多少？
Franklin FTSE Taiwan ETF（FLTW）的最低价格为52.92。将其与当前的100.29和52.92 - 110.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLTW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FLTW股票是什么时候拆分的？
Franklin FTSE Taiwan ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、98.61和88.76%中可见。
- 前一天收盘价
- 98.61
- 开盘价
- 100.26
- 卖价
- 100.29
- 买价
- 100.59
- 最低价
- 99.84
- 最高价
- 100.57
- 交易量
- 121
- 日变化
- 1.70%
- 月变化
- 8.02%
- 6个月变化
- 39.41%
- 年变化
- 88.76%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%