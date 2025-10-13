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FLTR: VanEck ETF Trust VanEck IG Floating Rate ETF
Курс FLTR за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.52, а максимальная — 25.54.
Следите за динамикой VanEck ETF Trust VanEck IG Floating Rate ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FLTR сегодня?
VanEck ETF Trust VanEck IG Floating Rate ETF (FLTR) сегодня оценивается на уровне 25.52. Инструмент торгуется в пределах 25.52 - 25.54, вчерашнее закрытие составило 25.53, а торговый объем достиг 716. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLTR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck ETF Trust VanEck IG Floating Rate ETF?
VanEck ETF Trust VanEck IG Floating Rate ETF в настоящее время оценивается в 25.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.16% и USD. Отслеживайте движения FLTR на графике в реальном времени.
Как купить акции FLTR?
Вы можете купить акции VanEck ETF Trust VanEck IG Floating Rate ETF (FLTR) по текущей цене 25.52. Ордера обычно размещаются около 25.52 или 25.82, тогда как 716 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLTR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FLTR?
Инвестирование в VanEck ETF Trust VanEck IG Floating Rate ETF предполагает учет годового диапазона 25.35 - 25.61 и текущей цены 25.52. Многие сравнивают 0.04% и 0.20% перед размещением ордеров на 25.52 или 25.82. Изучайте ежедневные изменения цены FLTR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции VanEck ETF Trust VanEck IG Floating Rate ETF?
Самая высокая цена VanEck ETF Trust VanEck IG Floating Rate ETF (FLTR) за последний год составила 25.61. Акции заметно колебались в пределах 25.35 - 25.61, сравнение с 25.53 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck ETF Trust VanEck IG Floating Rate ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции VanEck ETF Trust VanEck IG Floating Rate ETF?
Самая низкая цена VanEck ETF Trust VanEck IG Floating Rate ETF (FLTR) за год составила 25.35. Сравнение с текущими 25.52 и 25.35 - 25.61 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLTR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FLTR?
В прошлом VanEck ETF Trust VanEck IG Floating Rate ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.53 и -0.16% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.53
- Open
- 25.54
- Bid
- 25.52
- Ask
- 25.82
- Low
- 25.52
- High
- 25.54
- Объем
- 716
- Дневное изменение
- -0.04%
- Месячное изменение
- 0.04%
- 6-месячное изменение
- 0.20%
- Годовое изменение
- -0.16%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%