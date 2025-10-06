FLTR: VanEck Vectors投资级浮息债券ETF
今日FLTR汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点25.51和高点25.54进行交易。
关注VanEck Vectors投资级浮息债券ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
FLTR股票今天的价格是多少？
VanEck Vectors投资级浮息债券ETF股票今天的定价为25.53。它在25.51 - 25.54范围内交易，昨天的收盘价为25.52，交易量达到728。FLTR的实时价格图表显示了这些更新。
VanEck Vectors投资级浮息债券ETF股票是否支付股息？
VanEck Vectors投资级浮息债券ETF目前的价值为25.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.12%和USD。实时查看图表以跟踪FLTR走势。
如何购买FLTR股票？
您可以以25.53的当前价格购买VanEck Vectors投资级浮息债券ETF股票。订单通常设置在25.53或25.83附近，而728和0.08%显示市场活动。立即关注FLTR的实时图表更新。
如何投资FLTR股票？
投资VanEck Vectors投资级浮息债券ETF需要考虑年度范围25.35 - 25.61和当前价格25.53。许多人在以25.53或25.83下订单之前，会比较0.08%和。实时查看FLTR价格图表，了解每日变化。
VanEck Vectors投资级浮息债券ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，VanEck Vectors投资级浮息债券ETF的最高价格是25.61。在25.35 - 25.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck Vectors投资级浮息债券ETF的绩效。
VanEck Vectors投资级浮息债券ETF股票的最低价格是多少？
VanEck Vectors投资级浮息债券ETF（FLTR）的最低价格为25.35。将其与当前的25.53和25.35 - 25.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLTR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FLTR股票是什么时候拆分的？
VanEck Vectors投资级浮息债券ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.52和-0.12%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.52
- 开盘价
- 25.51
- 卖价
- 25.53
- 买价
- 25.83
- 最低价
- 25.51
- 最高价
- 25.54
- 交易量
- 728
- 日变化
- 0.04%
- 月变化
- 0.08%
- 6个月变化
- 0.24%
- 年变化
- -0.12%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%