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FLTR: VanEck Vectors投资级浮息债券ETF

25.53 USD 0.01 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FLTR汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点25.51和高点25.54进行交易。

关注VanEck Vectors投资级浮息债券ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FLTR新闻

常见问题解答

FLTR股票今天的价格是多少？

VanEck Vectors投资级浮息债券ETF股票今天的定价为25.53。它在25.51 - 25.54范围内交易，昨天的收盘价为25.52，交易量达到728。FLTR的实时价格图表显示了这些更新。

VanEck Vectors投资级浮息债券ETF股票是否支付股息？

VanEck Vectors投资级浮息债券ETF目前的价值为25.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.12%和USD。实时查看图表以跟踪FLTR走势。

如何购买FLTR股票？

您可以以25.53的当前价格购买VanEck Vectors投资级浮息债券ETF股票。订单通常设置在25.53或25.83附近，而728和0.08%显示市场活动。立即关注FLTR的实时图表更新。

如何投资FLTR股票？

投资VanEck Vectors投资级浮息债券ETF需要考虑年度范围25.35 - 25.61和当前价格25.53。许多人在以25.53或25.83下订单之前，会比较0.08%和。实时查看FLTR价格图表，了解每日变化。

VanEck Vectors投资级浮息债券ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，VanEck Vectors投资级浮息债券ETF的最高价格是25.61。在25.35 - 25.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck Vectors投资级浮息债券ETF的绩效。

VanEck Vectors投资级浮息债券ETF股票的最低价格是多少？

VanEck Vectors投资级浮息债券ETF（FLTR）的最低价格为25.35。将其与当前的25.53和25.35 - 25.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLTR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FLTR股票是什么时候拆分的？

VanEck Vectors投资级浮息债券ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.52和-0.12%中可见。

日范围
25.51 25.54
年范围
25.35 25.61
前一天收盘价
25.52
开盘价
25.51
卖价
25.53
买价
25.83
最低价
25.51
最高价
25.54
交易量
728
日变化
0.04%
月变化
0.08%
6个月变化
0.24%
年变化
-0.12%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%