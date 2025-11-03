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FLSA: Franklin FTSE Saudi Arabia ETF

32.71 USD 0.27 (0.83%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FLSA за сегодня изменился на 0.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.71, а максимальная — 32.71.

Следите за динамикой Franklin FTSE Saudi Arabia ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FLSA сегодня?

Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (FLSA) сегодня оценивается на уровне 32.71. Инструмент торгуется в пределах 32.71 - 32.71, вчерашнее закрытие составило 32.44, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLSA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin FTSE Saudi Arabia ETF?

Franklin FTSE Saudi Arabia ETF в настоящее время оценивается в 32.71. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.73% и USD. Отслеживайте движения FLSA на графике в реальном времени.

Как купить акции FLSA?

Вы можете купить акции Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (FLSA) по текущей цене 32.71. Ордера обычно размещаются около 32.71 или 33.01, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLSA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FLSA?

Инвестирование в Franklin FTSE Saudi Arabia ETF предполагает учет годового диапазона 30.88 - 35.38 и текущей цены 32.71. Многие сравнивают 0.31% и 3.87% перед размещением ордеров на 32.71 или 33.01. Изучайте ежедневные изменения цены FLSA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Franklin FTSE Saudi Arabia ETF?

Самая высокая цена Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (FLSA) за последний год составила 35.38. Акции заметно колебались в пределах 30.88 - 35.38, сравнение с 32.44 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin FTSE Saudi Arabia ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Franklin FTSE Saudi Arabia ETF?

Самая низкая цена Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (FLSA) за год составила 30.88. Сравнение с текущими 32.71 и 30.88 - 35.38 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLSA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FLSA?

В прошлом Franklin FTSE Saudi Arabia ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.44 и 2.73% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
32.71 32.71
Годовой диапазон
30.88 35.38
Предыдущее закрытие
32.44
Open
32.71
Bid
32.71
Ask
33.01
Low
32.71
High
32.71
Объем
1
Дневное изменение
0.83%
Месячное изменение
0.31%
6-месячное изменение
3.87%
Годовое изменение
2.73%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%