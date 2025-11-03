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FLSA: Franklin FTSE Saudi Arabia ETF
Курс FLSA за сегодня изменился на 0.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.71, а максимальная — 32.71.
Следите за динамикой Franklin FTSE Saudi Arabia ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FLSA сегодня?
Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (FLSA) сегодня оценивается на уровне 32.71. Инструмент торгуется в пределах 32.71 - 32.71, вчерашнее закрытие составило 32.44, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLSA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin FTSE Saudi Arabia ETF?
Franklin FTSE Saudi Arabia ETF в настоящее время оценивается в 32.71. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.73% и USD. Отслеживайте движения FLSA на графике в реальном времени.
Как купить акции FLSA?
Вы можете купить акции Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (FLSA) по текущей цене 32.71. Ордера обычно размещаются около 32.71 или 33.01, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLSA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FLSA?
Инвестирование в Franklin FTSE Saudi Arabia ETF предполагает учет годового диапазона 30.88 - 35.38 и текущей цены 32.71. Многие сравнивают 0.31% и 3.87% перед размещением ордеров на 32.71 или 33.01. Изучайте ежедневные изменения цены FLSA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Franklin FTSE Saudi Arabia ETF?
Самая высокая цена Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (FLSA) за последний год составила 35.38. Акции заметно колебались в пределах 30.88 - 35.38, сравнение с 32.44 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin FTSE Saudi Arabia ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Franklin FTSE Saudi Arabia ETF?
Самая низкая цена Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (FLSA) за год составила 30.88. Сравнение с текущими 32.71 и 30.88 - 35.38 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLSA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FLSA?
В прошлом Franklin FTSE Saudi Arabia ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.44 и 2.73% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 32.44
- Open
- 32.71
- Bid
- 32.71
- Ask
- 33.01
- Low
- 32.71
- High
- 32.71
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.83%
- Месячное изменение
- 0.31%
- 6-месячное изменение
- 3.87%
- Годовое изменение
- 2.73%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%