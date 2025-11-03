FLSA: Franklin FTSE Saudi Arabia ETF
今日FLSA汇率已更改0.83%。当日，交易品种以低点32.71和高点32.71进行交易。
关注Franklin FTSE Saudi Arabia ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
FLSA股票今天的价格是多少？
Franklin FTSE Saudi Arabia ETF股票今天的定价为32.71。它在32.71 - 32.71范围内交易，昨天的收盘价为32.44，交易量达到1。FLSA的实时价格图表显示了这些更新。
Franklin FTSE Saudi Arabia ETF股票是否支付股息？
Franklin FTSE Saudi Arabia ETF目前的价值为32.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.73%和USD。实时查看图表以跟踪FLSA走势。
如何购买FLSA股票？
您可以以32.71的当前价格购买Franklin FTSE Saudi Arabia ETF股票。订单通常设置在32.71或33.01附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注FLSA的实时图表更新。
如何投资FLSA股票？
投资Franklin FTSE Saudi Arabia ETF需要考虑年度范围30.88 - 35.38和当前价格32.71。许多人在以32.71或33.01下订单之前，会比较0.31%和。实时查看FLSA价格图表，了解每日变化。
Franklin FTSE Saudi Arabia ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Franklin FTSE Saudi Arabia ETF的最高价格是35.38。在30.88 - 35.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin FTSE Saudi Arabia ETF的绩效。
Franklin FTSE Saudi Arabia ETF股票的最低价格是多少？
Franklin FTSE Saudi Arabia ETF（FLSA）的最低价格为30.88。将其与当前的32.71和30.88 - 35.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLSA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FLSA股票是什么时候拆分的？
Franklin FTSE Saudi Arabia ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.44和2.73%中可见。
- 前一天收盘价
- 32.44
- 开盘价
- 32.71
- 卖价
- 32.71
- 买价
- 33.01
- 最低价
- 32.71
- 最高价
- 32.71
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.83%
- 月变化
- 0.31%
- 6个月变化
- 3.87%
- 年变化
- 2.73%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%