FLSA股票今天的价格是多少？ Franklin FTSE Saudi Arabia ETF股票今天的定价为32.71。它在32.71 - 32.71范围内交易，昨天的收盘价为32.44，交易量达到1。FLSA的实时价格图表显示了这些更新。

Franklin FTSE Saudi Arabia ETF股票是否支付股息？ Franklin FTSE Saudi Arabia ETF目前的价值为32.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.73%和USD。实时查看图表以跟踪FLSA走势。

如何购买FLSA股票？ 您可以以32.71的当前价格购买Franklin FTSE Saudi Arabia ETF股票。订单通常设置在32.71或33.01附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注FLSA的实时图表更新。

如何投资FLSA股票？ 投资Franklin FTSE Saudi Arabia ETF需要考虑年度范围30.88 - 35.38和当前价格32.71。许多人在以32.71或33.01下订单之前，会比较0.31%和。实时查看FLSA价格图表，了解每日变化。

Franklin FTSE Saudi Arabia ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Franklin FTSE Saudi Arabia ETF的最高价格是35.38。在30.88 - 35.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin FTSE Saudi Arabia ETF的绩效。

Franklin FTSE Saudi Arabia ETF股票的最低价格是多少？ Franklin FTSE Saudi Arabia ETF（FLSA）的最低价格为30.88。将其与当前的32.71和30.88 - 35.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLSA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。