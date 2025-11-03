报价部分
货币 / FLSA
回到股票

FLSA: Franklin FTSE Saudi Arabia ETF

32.71 USD 0.27 (0.83%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FLSA汇率已更改0.83%。当日，交易品种以低点32.71和高点32.71进行交易。

关注Franklin FTSE Saudi Arabia ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FLSA新闻

常见问题解答

FLSA股票今天的价格是多少？

Franklin FTSE Saudi Arabia ETF股票今天的定价为32.71。它在32.71 - 32.71范围内交易，昨天的收盘价为32.44，交易量达到1。FLSA的实时价格图表显示了这些更新。

Franklin FTSE Saudi Arabia ETF股票是否支付股息？

Franklin FTSE Saudi Arabia ETF目前的价值为32.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.73%和USD。实时查看图表以跟踪FLSA走势。

如何购买FLSA股票？

您可以以32.71的当前价格购买Franklin FTSE Saudi Arabia ETF股票。订单通常设置在32.71或33.01附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注FLSA的实时图表更新。

如何投资FLSA股票？

投资Franklin FTSE Saudi Arabia ETF需要考虑年度范围30.88 - 35.38和当前价格32.71。许多人在以32.71或33.01下订单之前，会比较0.31%和。实时查看FLSA价格图表，了解每日变化。

Franklin FTSE Saudi Arabia ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Franklin FTSE Saudi Arabia ETF的最高价格是35.38。在30.88 - 35.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin FTSE Saudi Arabia ETF的绩效。

Franklin FTSE Saudi Arabia ETF股票的最低价格是多少？

Franklin FTSE Saudi Arabia ETF（FLSA）的最低价格为30.88。将其与当前的32.71和30.88 - 35.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLSA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FLSA股票是什么时候拆分的？

Franklin FTSE Saudi Arabia ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.44和2.73%中可见。

日范围
32.71 32.71
年范围
30.88 35.38
前一天收盘价
32.44
开盘价
32.71
卖价
32.71
买价
33.01
最低价
32.71
最高价
32.71
交易量
1
日变化
0.83%
月变化
0.31%
6个月变化
3.87%
年变化
2.73%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%