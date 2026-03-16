КотировкиРазделы
Валюты / FLMI
Назад в Рынок акций США

FLMI: Franklin Dynamic Municipal Bond ETF

24.71 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FLMI за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.70, а максимальная — 24.73.

Следите за динамикой Franklin Dynamic Municipal Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости FLMI

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FLMI сегодня?

Franklin Dynamic Municipal Bond ETF (FLMI) сегодня оценивается на уровне 24.71. Инструмент торгуется в пределах 24.70 - 24.73, вчерашнее закрытие составило 24.72, а торговый объем достиг 774. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLMI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin Dynamic Municipal Bond ETF?

Franklin Dynamic Municipal Bond ETF в настоящее время оценивается в 24.71. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.53% и USD. Отслеживайте движения FLMI на графике в реальном времени.

Как купить акции FLMI?

Вы можете купить акции Franklin Dynamic Municipal Bond ETF (FLMI) по текущей цене 24.71. Ордера обычно размещаются около 24.71 или 25.01, тогда как 774 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLMI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FLMI?

Инвестирование в Franklin Dynamic Municipal Bond ETF предполагает учет годового диапазона 24.05 - 25.45 и текущей цены 24.71. Многие сравнивают 0.24% и -2.60% перед размещением ордеров на 24.71 или 25.01. Изучайте ежедневные изменения цены FLMI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Franklin Dynamic Municipal Bond ETF?

Самая высокая цена Franklin Dynamic Municipal Bond ETF (FLMI) за последний год составила 25.45. Акции заметно колебались в пределах 24.05 - 25.45, сравнение с 24.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin Dynamic Municipal Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Franklin Dynamic Municipal Bond ETF?

Самая низкая цена Franklin Dynamic Municipal Bond ETF (FLMI) за год составила 24.05. Сравнение с текущими 24.71 и 24.05 - 25.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLMI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FLMI?

В прошлом Franklin Dynamic Municipal Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.72 и 2.53% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.70 24.73
Годовой диапазон
24.05 25.45
Предыдущее закрытие
24.72
Open
24.71
Bid
24.71
Ask
25.01
Low
24.70
High
24.73
Объем
774
Дневное изменение
-0.04%
Месячное изменение
0.24%
6-месячное изменение
-2.60%
Годовое изменение
2.53%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%