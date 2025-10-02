КотировкиРазделы
Валюты / FLLA
Назад в Рынок акций США

FLLA: Franklin FTSE Latin America ETF

27.15 USD 0.15 (0.55%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FLLA за сегодня изменился на -0.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.12, а максимальная — 27.31.

Следите за динамикой Franklin FTSE Latin America ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости FLLA

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FLLA сегодня?

Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) сегодня оценивается на уровне 27.15. Инструмент торгуется в пределах 27.12 - 27.31, вчерашнее закрытие составило 27.30, а торговый объем достиг 46. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLLA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin FTSE Latin America ETF?

Franklin FTSE Latin America ETF в настоящее время оценивается в 27.15. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 24.83% и USD. Отслеживайте движения FLLA на графике в реальном времени.

Как купить акции FLLA?

Вы можете купить акции Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) по текущей цене 27.15. Ордера обычно размещаются около 27.15 или 27.45, тогда как 46 и -0.59% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLLA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FLLA?

Инвестирование в Franklin FTSE Latin America ETF предполагает учет годового диапазона 21.75 - 30.98 и текущей цены 27.15. Многие сравнивают -1.67% и -4.74% перед размещением ордеров на 27.15 или 27.45. Изучайте ежедневные изменения цены FLLA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Franklin FTSE Latin America ETF?

Самая высокая цена Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) за последний год составила 30.98. Акции заметно колебались в пределах 21.75 - 30.98, сравнение с 27.30 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin FTSE Latin America ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Franklin FTSE Latin America ETF?

Самая низкая цена Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) за год составила 21.75. Сравнение с текущими 27.15 и 21.75 - 30.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLLA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FLLA?

В прошлом Franklin FTSE Latin America ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.30 и 24.83% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
27.12 27.31
Годовой диапазон
21.75 30.98
Предыдущее закрытие
27.30
Open
27.31
Bid
27.15
Ask
27.45
Low
27.12
High
27.31
Объем
46
Дневное изменение
-0.55%
Месячное изменение
-1.67%
6-месячное изменение
-4.74%
Годовое изменение
24.83%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%