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FLLA: Franklin FTSE Latin America ETF
Курс FLLA за сегодня изменился на -0.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.12, а максимальная — 27.31.
Следите за динамикой Franklin FTSE Latin America ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FLLA сегодня?
Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) сегодня оценивается на уровне 27.15. Инструмент торгуется в пределах 27.12 - 27.31, вчерашнее закрытие составило 27.30, а торговый объем достиг 46. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLLA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin FTSE Latin America ETF?
Franklin FTSE Latin America ETF в настоящее время оценивается в 27.15. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 24.83% и USD. Отслеживайте движения FLLA на графике в реальном времени.
Как купить акции FLLA?
Вы можете купить акции Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) по текущей цене 27.15. Ордера обычно размещаются около 27.15 или 27.45, тогда как 46 и -0.59% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLLA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FLLA?
Инвестирование в Franklin FTSE Latin America ETF предполагает учет годового диапазона 21.75 - 30.98 и текущей цены 27.15. Многие сравнивают -1.67% и -4.74% перед размещением ордеров на 27.15 или 27.45. Изучайте ежедневные изменения цены FLLA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Franklin FTSE Latin America ETF?
Самая высокая цена Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) за последний год составила 30.98. Акции заметно колебались в пределах 21.75 - 30.98, сравнение с 27.30 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin FTSE Latin America ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Franklin FTSE Latin America ETF?
Самая низкая цена Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) за год составила 21.75. Сравнение с текущими 27.15 и 21.75 - 30.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLLA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FLLA?
В прошлом Franklin FTSE Latin America ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.30 и 24.83% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 27.30
- Open
- 27.31
- Bid
- 27.15
- Ask
- 27.45
- Low
- 27.12
- High
- 27.31
- Объем
- 46
- Дневное изменение
- -0.55%
- Месячное изменение
- -1.67%
- 6-месячное изменение
- -4.74%
- Годовое изменение
- 24.83%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%