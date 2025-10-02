报价部分
货币 / FLLA
回到股票

FLLA: Franklin FTSE Latin America ETF

26.52 USD 0.63 (2.32%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FLLA汇率已更改-2.32%。当日，交易品种以低点26.47和高点27.16进行交易。

关注Franklin FTSE Latin America ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FLLA新闻

常见问题解答

FLLA股票今天的价格是多少？

Franklin FTSE Latin America ETF股票今天的定价为26.52。它在26.47 - 27.16范围内交易，昨天的收盘价为27.15，交易量达到58。FLLA的实时价格图表显示了这些更新。

Franklin FTSE Latin America ETF股票是否支付股息？

Franklin FTSE Latin America ETF目前的价值为26.52。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.93%和USD。实时查看图表以跟踪FLLA走势。

如何购买FLLA股票？

您可以以26.52的当前价格购买Franklin FTSE Latin America ETF股票。订单通常设置在26.52或26.82附近，而58和-2.36%显示市场活动。立即关注FLLA的实时图表更新。

如何投资FLLA股票？

投资Franklin FTSE Latin America ETF需要考虑年度范围21.75 - 30.98和当前价格26.52。许多人在以26.52或26.82下订单之前，会比较-3.95%和。实时查看FLLA价格图表，了解每日变化。

Franklin FTSE Latin America ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Franklin FTSE Latin America ETF的最高价格是30.98。在21.75 - 30.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin FTSE Latin America ETF的绩效。

Franklin FTSE Latin America ETF股票的最低价格是多少？

Franklin FTSE Latin America ETF（FLLA）的最低价格为21.75。将其与当前的26.52和21.75 - 30.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLLA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FLLA股票是什么时候拆分的？

Franklin FTSE Latin America ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.15和21.93%中可见。

日范围
26.47 27.16
年范围
21.75 30.98
前一天收盘价
27.15
开盘价
27.16
卖价
26.52
买价
26.82
最低价
26.47
最高价
27.16
交易量
58
日变化
-2.32%
月变化
-3.95%
6个月变化
-6.95%
年变化
21.93%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%