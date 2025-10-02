FLLA: Franklin FTSE Latin America ETF
今日FLLA汇率已更改-2.32%。当日，交易品种以低点26.47和高点27.16进行交易。
关注Franklin FTSE Latin America ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FLLA新闻
- These Are the Emerging-Market ETFs That the Pros Are Recommending
- From Reform To Re-Rating: South America’s Emerging Investment Opportunity
- Age Of Agility: Key Themes Shaping Latin America In 2026
- Venezuela: Assessing Implications For Oil Markets And Latin America
- EM Equity Outlook 2026: From Rebound To Rotation
- Global Macro Outlook: Fourth Quarter 2025
常见问题解答
FLLA股票今天的价格是多少？
Franklin FTSE Latin America ETF股票今天的定价为26.52。它在26.47 - 27.16范围内交易，昨天的收盘价为27.15，交易量达到58。FLLA的实时价格图表显示了这些更新。
Franklin FTSE Latin America ETF股票是否支付股息？
Franklin FTSE Latin America ETF目前的价值为26.52。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.93%和USD。实时查看图表以跟踪FLLA走势。
如何购买FLLA股票？
您可以以26.52的当前价格购买Franklin FTSE Latin America ETF股票。订单通常设置在26.52或26.82附近，而58和-2.36%显示市场活动。立即关注FLLA的实时图表更新。
如何投资FLLA股票？
投资Franklin FTSE Latin America ETF需要考虑年度范围21.75 - 30.98和当前价格26.52。许多人在以26.52或26.82下订单之前，会比较-3.95%和。实时查看FLLA价格图表，了解每日变化。
Franklin FTSE Latin America ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Franklin FTSE Latin America ETF的最高价格是30.98。在21.75 - 30.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin FTSE Latin America ETF的绩效。
Franklin FTSE Latin America ETF股票的最低价格是多少？
Franklin FTSE Latin America ETF（FLLA）的最低价格为21.75。将其与当前的26.52和21.75 - 30.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLLA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FLLA股票是什么时候拆分的？
Franklin FTSE Latin America ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.15和21.93%中可见。
- 前一天收盘价
- 27.15
- 开盘价
- 27.16
- 卖价
- 26.52
- 买价
- 26.82
- 最低价
- 26.47
- 最高价
- 27.16
- 交易量
- 58
- 日变化
- -2.32%
- 月变化
- -3.95%
- 6个月变化
- -6.95%
- 年变化
- 21.93%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%