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FLKR: Franklin FTSE South Korea ETF
Курс FLKR за сегодня изменился на -1.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 53.87, а максимальная — 54.83.
Следите за динамикой Franklin FTSE South Korea ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FLKR сегодня?
Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) сегодня оценивается на уровне 54.16. Инструмент торгуется в пределах 53.87 - 54.83, вчерашнее закрытие составило 55.07, а торговый объем достиг 224. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLKR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin FTSE South Korea ETF?
Franklin FTSE South Korea ETF в настоящее время оценивается в 54.16. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 122.88% и USD. Отслеживайте движения FLKR на графике в реальном времени.
Как купить акции FLKR?
Вы можете купить акции Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) по текущей цене 54.16. Ордера обычно размещаются около 54.16 или 54.46, тогда как 224 и 0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLKR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FLKR?
Инвестирование в Franklin FTSE South Korea ETF предполагает учет годового диапазона 24.30 - 72.49 и текущей цены 54.16. Многие сравнивают 5.55% и 16.05% перед размещением ордеров на 54.16 или 54.46. Изучайте ежедневные изменения цены FLKR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Franklin FTSE South Korea ETF?
Самая высокая цена Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) за последний год составила 72.49. Акции заметно колебались в пределах 24.30 - 72.49, сравнение с 55.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin FTSE South Korea ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Franklin FTSE South Korea ETF?
Самая низкая цена Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) за год составила 24.30. Сравнение с текущими 54.16 и 24.30 - 72.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLKR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FLKR?
В прошлом Franklin FTSE South Korea ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 55.07 и 122.88% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 55.07
- Open
- 54.12
- Bid
- 54.16
- Ask
- 54.46
- Low
- 53.87
- High
- 54.83
- Объем
- 224
- Дневное изменение
- -1.65%
- Месячное изменение
- 5.55%
- 6-месячное изменение
- 16.05%
- Годовое изменение
- 122.88%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%