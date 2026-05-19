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FLKR: Franklin FTSE South Korea ETF

54.16 USD 0.91 (1.65%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FLKR за сегодня изменился на -1.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 53.87, а максимальная — 54.83.

Следите за динамикой Franklin FTSE South Korea ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FLKR сегодня?

Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) сегодня оценивается на уровне 54.16. Инструмент торгуется в пределах 53.87 - 54.83, вчерашнее закрытие составило 55.07, а торговый объем достиг 224. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLKR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin FTSE South Korea ETF?

Franklin FTSE South Korea ETF в настоящее время оценивается в 54.16. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 122.88% и USD. Отслеживайте движения FLKR на графике в реальном времени.

Как купить акции FLKR?

Вы можете купить акции Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) по текущей цене 54.16. Ордера обычно размещаются около 54.16 или 54.46, тогда как 224 и 0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLKR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FLKR?

Инвестирование в Franklin FTSE South Korea ETF предполагает учет годового диапазона 24.30 - 72.49 и текущей цены 54.16. Многие сравнивают 5.55% и 16.05% перед размещением ордеров на 54.16 или 54.46. Изучайте ежедневные изменения цены FLKR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Franklin FTSE South Korea ETF?

Самая высокая цена Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) за последний год составила 72.49. Акции заметно колебались в пределах 24.30 - 72.49, сравнение с 55.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin FTSE South Korea ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Franklin FTSE South Korea ETF?

Самая низкая цена Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) за год составила 24.30. Сравнение с текущими 54.16 и 24.30 - 72.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLKR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FLKR?

В прошлом Franklin FTSE South Korea ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 55.07 и 122.88% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
53.87 54.83
Годовой диапазон
24.30 72.49
Предыдущее закрытие
55.07
Open
54.12
Bid
54.16
Ask
54.46
Low
53.87
High
54.83
Объем
224
Дневное изменение
-1.65%
Месячное изменение
5.55%
6-месячное изменение
16.05%
Годовое изменение
122.88%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%