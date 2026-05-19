FLKR: Franklin FTSE South Korea ETF
今日FLKR汇率已更改2.34%。当日，交易品种以低点55.01和高点55.80进行交易。
关注Franklin FTSE South Korea ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- H4
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常见问题解答
FLKR股票今天的价格是多少？
Franklin FTSE South Korea ETF股票今天的定价为55.43。它在55.01 - 55.80范围内交易，昨天的收盘价为54.16，交易量达到321。FLKR的实时价格图表显示了这些更新。
Franklin FTSE South Korea ETF股票是否支付股息？
Franklin FTSE South Korea ETF目前的价值为55.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注128.11%和USD。实时查看图表以跟踪FLKR走势。
如何购买FLKR股票？
您可以以55.43的当前价格购买Franklin FTSE South Korea ETF股票。订单通常设置在55.43或55.73附近，而321和0.07%显示市场活动。立即关注FLKR的实时图表更新。
如何投资FLKR股票？
投资Franklin FTSE South Korea ETF需要考虑年度范围24.30 - 72.49和当前价格55.43。许多人在以55.43或55.73下订单之前，会比较8.03%和。实时查看FLKR价格图表，了解每日变化。
Franklin FTSE South Korea ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Franklin FTSE South Korea ETF的最高价格是72.49。在24.30 - 72.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin FTSE South Korea ETF的绩效。
Franklin FTSE South Korea ETF股票的最低价格是多少？
Franklin FTSE South Korea ETF（FLKR）的最低价格为24.30。将其与当前的55.43和24.30 - 72.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLKR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FLKR股票是什么时候拆分的？
Franklin FTSE South Korea ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、54.16和128.11%中可见。
- 前一天收盘价
- 54.16
- 开盘价
- 55.39
- 卖价
- 55.43
- 买价
- 55.73
- 最低价
- 55.01
- 最高价
- 55.80
- 交易量
- 321
- 日变化
- 2.34%
- 月变化
- 8.03%
- 6个月变化
- 18.77%
- 年变化
- 128.11%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%