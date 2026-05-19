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FLKR: Franklin FTSE South Korea ETF

55.43 USD 1.27 (2.34%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FLKR汇率已更改2.34%。当日，交易品种以低点55.01和高点55.80进行交易。

关注Franklin FTSE South Korea ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FLKR新闻

常见问题解答

FLKR股票今天的价格是多少？

Franklin FTSE South Korea ETF股票今天的定价为55.43。它在55.01 - 55.80范围内交易，昨天的收盘价为54.16，交易量达到321。FLKR的实时价格图表显示了这些更新。

Franklin FTSE South Korea ETF股票是否支付股息？

Franklin FTSE South Korea ETF目前的价值为55.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注128.11%和USD。实时查看图表以跟踪FLKR走势。

如何购买FLKR股票？

您可以以55.43的当前价格购买Franklin FTSE South Korea ETF股票。订单通常设置在55.43或55.73附近，而321和0.07%显示市场活动。立即关注FLKR的实时图表更新。

如何投资FLKR股票？

投资Franklin FTSE South Korea ETF需要考虑年度范围24.30 - 72.49和当前价格55.43。许多人在以55.43或55.73下订单之前，会比较8.03%和。实时查看FLKR价格图表，了解每日变化。

Franklin FTSE South Korea ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Franklin FTSE South Korea ETF的最高价格是72.49。在24.30 - 72.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin FTSE South Korea ETF的绩效。

Franklin FTSE South Korea ETF股票的最低价格是多少？

Franklin FTSE South Korea ETF（FLKR）的最低价格为24.30。将其与当前的55.43和24.30 - 72.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLKR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FLKR股票是什么时候拆分的？

Franklin FTSE South Korea ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、54.16和128.11%中可见。

日范围
55.01 55.80
年范围
24.30 72.49
前一天收盘价
54.16
开盘价
55.39
卖价
55.43
买价
55.73
最低价
55.01
最高价
55.80
交易量
321
日变化
2.34%
月变化
8.03%
6个月变化
18.77%
年变化
128.11%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%