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FLIA: Franklin International Aggregate Bond ETF

20.28 USD 0.09 (0.44%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FLIA за сегодня изменился на -0.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.28, а максимальная — 20.33.

Следите за динамикой Franklin International Aggregate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FLIA сегодня?

Franklin International Aggregate Bond ETF (FLIA) сегодня оценивается на уровне 20.28. Инструмент торгуется в пределах 20.28 - 20.33, вчерашнее закрытие составило 20.37, а торговый объем достиг 50. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLIA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin International Aggregate Bond ETF?

Franklin International Aggregate Bond ETF в настоящее время оценивается в 20.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.83% и USD. Отслеживайте движения FLIA на графике в реальном времени.

Как купить акции FLIA?

Вы можете купить акции Franklin International Aggregate Bond ETF (FLIA) по текущей цене 20.28. Ордера обычно размещаются около 20.28 или 20.58, тогда как 50 и -0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLIA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FLIA?

Инвестирование в Franklin International Aggregate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 20.13 - 20.55 и текущей цены 20.28. Многие сравнивают -0.25% и -1.07% перед размещением ордеров на 20.28 или 20.58. Изучайте ежедневные изменения цены FLIA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Franklin International Aggregate Bond ETF?

Самая высокая цена Franklin International Aggregate Bond ETF (FLIA) за последний год составила 20.55. Акции заметно колебались в пределах 20.13 - 20.55, сравнение с 20.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin International Aggregate Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Franklin International Aggregate Bond ETF?

Самая низкая цена Franklin International Aggregate Bond ETF (FLIA) за год составила 20.13. Сравнение с текущими 20.28 и 20.13 - 20.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLIA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FLIA?

В прошлом Franklin International Aggregate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.37 и -0.83% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.28 20.33
Годовой диапазон
20.13 20.55
Предыдущее закрытие
20.37
Open
20.33
Bid
20.28
Ask
20.58
Low
20.28
High
20.33
Объем
50
Дневное изменение
-0.44%
Месячное изменение
-0.25%
6-месячное изменение
-1.07%
Годовое изменение
-0.83%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%