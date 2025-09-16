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FLIA: Franklin International Aggregate Bond ETF
Курс FLIA за сегодня изменился на -0.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.28, а максимальная — 20.33.
Следите за динамикой Franklin International Aggregate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FLIA сегодня?
Franklin International Aggregate Bond ETF (FLIA) сегодня оценивается на уровне 20.28. Инструмент торгуется в пределах 20.28 - 20.33, вчерашнее закрытие составило 20.37, а торговый объем достиг 50. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLIA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin International Aggregate Bond ETF?
Franklin International Aggregate Bond ETF в настоящее время оценивается в 20.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.83% и USD. Отслеживайте движения FLIA на графике в реальном времени.
Как купить акции FLIA?
Вы можете купить акции Franklin International Aggregate Bond ETF (FLIA) по текущей цене 20.28. Ордера обычно размещаются около 20.28 или 20.58, тогда как 50 и -0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLIA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FLIA?
Инвестирование в Franklin International Aggregate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 20.13 - 20.55 и текущей цены 20.28. Многие сравнивают -0.25% и -1.07% перед размещением ордеров на 20.28 или 20.58. Изучайте ежедневные изменения цены FLIA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Franklin International Aggregate Bond ETF?
Самая высокая цена Franklin International Aggregate Bond ETF (FLIA) за последний год составила 20.55. Акции заметно колебались в пределах 20.13 - 20.55, сравнение с 20.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin International Aggregate Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Franklin International Aggregate Bond ETF?
Самая низкая цена Franklin International Aggregate Bond ETF (FLIA) за год составила 20.13. Сравнение с текущими 20.28 и 20.13 - 20.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLIA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FLIA?
В прошлом Franklin International Aggregate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.37 и -0.83% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.37
- Open
- 20.33
- Bid
- 20.28
- Ask
- 20.58
- Low
- 20.28
- High
- 20.33
- Объем
- 50
- Дневное изменение
- -0.44%
- Месячное изменение
- -0.25%
- 6-месячное изменение
- -1.07%
- Годовое изменение
- -0.83%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%