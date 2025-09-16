FLIA: Franklin International Aggregate Bond ETF
今日FLIA汇率已更改0.15%。当日，交易品种以低点20.30和高点20.34进行交易。
关注Franklin International Aggregate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
FLIA股票今天的价格是多少？
Franklin International Aggregate Bond ETF股票今天的定价为20.31。它在20.30 - 20.34范围内交易，昨天的收盘价为20.28，交易量达到45。FLIA的实时价格图表显示了这些更新。
Franklin International Aggregate Bond ETF股票是否支付股息？
Franklin International Aggregate Bond ETF目前的价值为20.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.68%和USD。实时查看图表以跟踪FLIA走势。
如何购买FLIA股票？
您可以以20.31的当前价格购买Franklin International Aggregate Bond ETF股票。订单通常设置在20.31或20.61附近，而45和-0.15%显示市场活动。立即关注FLIA的实时图表更新。
如何投资FLIA股票？
投资Franklin International Aggregate Bond ETF需要考虑年度范围20.13 - 20.55和当前价格20.31。许多人在以20.31或20.61下订单之前，会比较-0.10%和。实时查看FLIA价格图表，了解每日变化。
Franklin International Aggregate Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Franklin International Aggregate Bond ETF的最高价格是20.55。在20.13 - 20.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin International Aggregate Bond ETF的绩效。
Franklin International Aggregate Bond ETF股票的最低价格是多少？
Franklin International Aggregate Bond ETF（FLIA）的最低价格为20.13。将其与当前的20.31和20.13 - 20.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLIA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FLIA股票是什么时候拆分的？
Franklin International Aggregate Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.28和-0.68%中可见。
- 前一天收盘价
- 20.28
- 开盘价
- 20.34
- 卖价
- 20.31
- 买价
- 20.61
- 最低价
- 20.30
- 最高价
- 20.34
- 交易量
- 45
- 日变化
- 0.15%
- 月变化
- -0.10%
- 6个月变化
- -0.93%
- 年变化
- -0.68%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%