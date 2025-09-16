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FLIA: Franklin International Aggregate Bond ETF

20.31 USD 0.03 (0.15%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FLIA汇率已更改0.15%。当日，交易品种以低点20.30和高点20.34进行交易。

关注Franklin International Aggregate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FLIA新闻

常见问题解答

FLIA股票今天的价格是多少？

Franklin International Aggregate Bond ETF股票今天的定价为20.31。它在20.30 - 20.34范围内交易，昨天的收盘价为20.28，交易量达到45。FLIA的实时价格图表显示了这些更新。

Franklin International Aggregate Bond ETF股票是否支付股息？

Franklin International Aggregate Bond ETF目前的价值为20.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.68%和USD。实时查看图表以跟踪FLIA走势。

如何购买FLIA股票？

您可以以20.31的当前价格购买Franklin International Aggregate Bond ETF股票。订单通常设置在20.31或20.61附近，而45和-0.15%显示市场活动。立即关注FLIA的实时图表更新。

如何投资FLIA股票？

投资Franklin International Aggregate Bond ETF需要考虑年度范围20.13 - 20.55和当前价格20.31。许多人在以20.31或20.61下订单之前，会比较-0.10%和。实时查看FLIA价格图表，了解每日变化。

Franklin International Aggregate Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Franklin International Aggregate Bond ETF的最高价格是20.55。在20.13 - 20.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin International Aggregate Bond ETF的绩效。

Franklin International Aggregate Bond ETF股票的最低价格是多少？

Franklin International Aggregate Bond ETF（FLIA）的最低价格为20.13。将其与当前的20.31和20.13 - 20.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLIA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FLIA股票是什么时候拆分的？

Franklin International Aggregate Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.28和-0.68%中可见。

日范围
20.30 20.34
年范围
20.13 20.55
前一天收盘价
20.28
开盘价
20.34
卖价
20.31
买价
20.61
最低价
20.30
最高价
20.34
交易量
45
日变化
0.15%
月变化
-0.10%
6个月变化
-0.93%
年变化
-0.68%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%