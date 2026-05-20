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FLGV: Franklin U.S. Treasury Bond ETF

19.93 USD 0.07 (0.35%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FLGV за сегодня изменился на -0.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.92, а максимальная — 19.95.

Следите за динамикой Franklin U.S. Treasury Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FLGV сегодня?

Franklin U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) сегодня оценивается на уровне 19.93. Инструмент торгуется в пределах 19.92 - 19.95, вчерашнее закрытие составило 20.00, а торговый объем достиг 58. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLGV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin U.S. Treasury Bond ETF?

Franklin U.S. Treasury Bond ETF в настоящее время оценивается в 19.93. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.50% и USD. Отслеживайте движения FLGV на графике в реальном времени.

Как купить акции FLGV?

Вы можете купить акции Franklin U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) по текущей цене 19.93. Ордера обычно размещаются около 19.93 или 20.23, тогда как 58 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLGV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FLGV?

Инвестирование в Franklin U.S. Treasury Bond ETF предполагает учет годового диапазона 19.92 - 20.87 и текущей цены 19.93. Многие сравнивают 0.05% и -3.77% перед размещением ордеров на 19.93 или 20.23. Изучайте ежедневные изменения цены FLGV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Franklin U.S. Treasury Bond ETF?

Самая высокая цена Franklin U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) за последний год составила 20.87. Акции заметно колебались в пределах 19.92 - 20.87, сравнение с 20.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin U.S. Treasury Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Franklin U.S. Treasury Bond ETF?

Самая низкая цена Franklin U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) за год составила 19.92. Сравнение с текущими 19.93 и 19.92 - 20.87 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLGV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FLGV?

В прошлом Franklin U.S. Treasury Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.00 и -2.50% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
19.92 19.95
Годовой диапазон
19.92 20.87
Предыдущее закрытие
20.00
Open
19.95
Bid
19.93
Ask
20.23
Low
19.92
High
19.95
Объем
58
Дневное изменение
-0.35%
Месячное изменение
0.05%
6-месячное изменение
-3.77%
Годовое изменение
-2.50%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%