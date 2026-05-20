FLGV股票今天的价格是多少？ Franklin U.S. Treasury Bond ETF股票今天的定价为19.94。它在19.94 - 19.97范围内交易，昨天的收盘价为19.93，交易量达到74。FLGV的实时价格图表显示了这些更新。

Franklin U.S. Treasury Bond ETF股票是否支付股息？ Franklin U.S. Treasury Bond ETF目前的价值为19.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.45%和USD。实时查看图表以跟踪FLGV走势。

如何购买FLGV股票？ 您可以以19.94的当前价格购买Franklin U.S. Treasury Bond ETF股票。订单通常设置在19.94或20.24附近，而74和-0.15%显示市场活动。立即关注FLGV的实时图表更新。

如何投资FLGV股票？ 投资Franklin U.S. Treasury Bond ETF需要考虑年度范围19.92 - 20.87和当前价格19.94。许多人在以19.94或20.24下订单之前，会比较0.10%和。实时查看FLGV价格图表，了解每日变化。

Franklin U.S. Treasury Bond ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Franklin U.S. Treasury Bond ETF的最高价格是20.87。在19.92 - 20.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin U.S. Treasury Bond ETF的绩效。

Franklin U.S. Treasury Bond ETF股票的最低价格是多少？ Franklin U.S. Treasury Bond ETF（FLGV）的最低价格为19.92。将其与当前的19.94和19.92 - 20.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLGV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。