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FLGV: Franklin U.S. Treasury Bond ETF

19.94 USD 0.01 (0.05%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FLGV汇率已更改0.05%。当日，交易品种以低点19.94和高点19.97进行交易。

关注Franklin U.S. Treasury Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FLGV新闻

常见问题解答

FLGV股票今天的价格是多少？

Franklin U.S. Treasury Bond ETF股票今天的定价为19.94。它在19.94 - 19.97范围内交易，昨天的收盘价为19.93，交易量达到74。FLGV的实时价格图表显示了这些更新。

Franklin U.S. Treasury Bond ETF股票是否支付股息？

Franklin U.S. Treasury Bond ETF目前的价值为19.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.45%和USD。实时查看图表以跟踪FLGV走势。

如何购买FLGV股票？

您可以以19.94的当前价格购买Franklin U.S. Treasury Bond ETF股票。订单通常设置在19.94或20.24附近，而74和-0.15%显示市场活动。立即关注FLGV的实时图表更新。

如何投资FLGV股票？

投资Franklin U.S. Treasury Bond ETF需要考虑年度范围19.92 - 20.87和当前价格19.94。许多人在以19.94或20.24下订单之前，会比较0.10%和。实时查看FLGV价格图表，了解每日变化。

Franklin U.S. Treasury Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Franklin U.S. Treasury Bond ETF的最高价格是20.87。在19.92 - 20.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin U.S. Treasury Bond ETF的绩效。

Franklin U.S. Treasury Bond ETF股票的最低价格是多少？

Franklin U.S. Treasury Bond ETF（FLGV）的最低价格为19.92。将其与当前的19.94和19.92 - 20.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLGV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FLGV股票是什么时候拆分的？

Franklin U.S. Treasury Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.93和-2.45%中可见。

日范围
19.94 19.97
年范围
19.92 20.87
前一天收盘价
19.93
开盘价
19.97
卖价
19.94
买价
20.24
最低价
19.94
最高价
19.97
交易量
74
日变化
0.05%
月变化
0.10%
6个月变化
-3.72%
年变化
-2.45%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%