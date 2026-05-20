FLGV: Franklin U.S. Treasury Bond ETF
今日FLGV汇率已更改0.05%。当日，交易品种以低点19.94和高点19.97进行交易。
关注Franklin U.S. Treasury Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
FLGV股票今天的价格是多少？
Franklin U.S. Treasury Bond ETF股票今天的定价为19.94。它在19.94 - 19.97范围内交易，昨天的收盘价为19.93，交易量达到74。FLGV的实时价格图表显示了这些更新。
Franklin U.S. Treasury Bond ETF股票是否支付股息？
Franklin U.S. Treasury Bond ETF目前的价值为19.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.45%和USD。实时查看图表以跟踪FLGV走势。
如何购买FLGV股票？
您可以以19.94的当前价格购买Franklin U.S. Treasury Bond ETF股票。订单通常设置在19.94或20.24附近，而74和-0.15%显示市场活动。立即关注FLGV的实时图表更新。
如何投资FLGV股票？
投资Franklin U.S. Treasury Bond ETF需要考虑年度范围19.92 - 20.87和当前价格19.94。许多人在以19.94或20.24下订单之前，会比较0.10%和。实时查看FLGV价格图表，了解每日变化。
Franklin U.S. Treasury Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Franklin U.S. Treasury Bond ETF的最高价格是20.87。在19.92 - 20.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin U.S. Treasury Bond ETF的绩效。
Franklin U.S. Treasury Bond ETF股票的最低价格是多少？
Franklin U.S. Treasury Bond ETF（FLGV）的最低价格为19.92。将其与当前的19.94和19.92 - 20.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLGV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FLGV股票是什么时候拆分的？
Franklin U.S. Treasury Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.93和-2.45%中可见。
- 前一天收盘价
- 19.93
- 开盘价
- 19.97
- 卖价
- 19.94
- 买价
- 20.24
- 最低价
- 19.94
- 最高价
- 19.97
- 交易量
- 74
- 日变化
- 0.05%
- 月变化
- 0.10%
- 6个月变化
- -3.72%
- 年变化
- -2.45%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%