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FLGR: Franklin FTSE Germany ETF

34.15 USD 0.20 (0.58%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FLGR за сегодня изменился на -0.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.14, а максимальная — 34.28.

Следите за динамикой Franklin FTSE Germany ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FLGR сегодня?

Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) сегодня оценивается на уровне 34.15. Инструмент торгуется в пределах 34.14 - 34.28, вчерашнее закрытие составило 34.35, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLGR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin FTSE Germany ETF?

Franklin FTSE Germany ETF в настоящее время оценивается в 34.15. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.76% и USD. Отслеживайте движения FLGR на графике в реальном времени.

Как купить акции FLGR?

Вы можете купить акции Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) по текущей цене 34.15. Ордера обычно размещаются около 34.15 или 34.45, тогда как 15 и -0.38% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLGR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FLGR?

Инвестирование в Franklin FTSE Germany ETF предполагает учет годового диапазона 29.96 - 35.18 и текущей цены 34.15. Многие сравнивают 1.04% и 0.53% перед размещением ордеров на 34.15 или 34.45. Изучайте ежедневные изменения цены FLGR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Franklin FTSE Germany ETF?

Самая высокая цена Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) за последний год составила 35.18. Акции заметно колебались в пределах 29.96 - 35.18, сравнение с 34.35 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin FTSE Germany ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Franklin FTSE Germany ETF?

Самая низкая цена Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) за год составила 29.96. Сравнение с текущими 34.15 и 29.96 - 35.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLGR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FLGR?

В прошлом Franklin FTSE Germany ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.35 и 5.76% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
34.14 34.28
Годовой диапазон
29.96 35.18
Предыдущее закрытие
34.35
Open
34.28
Bid
34.15
Ask
34.45
Low
34.14
High
34.28
Объем
15
Дневное изменение
-0.58%
Месячное изменение
1.04%
6-месячное изменение
0.53%
Годовое изменение
5.76%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%