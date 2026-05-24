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FLGR: Franklin FTSE Germany ETF
Курс FLGR за сегодня изменился на -0.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.14, а максимальная — 34.28.
Следите за динамикой Franklin FTSE Germany ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FLGR сегодня?
Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) сегодня оценивается на уровне 34.15. Инструмент торгуется в пределах 34.14 - 34.28, вчерашнее закрытие составило 34.35, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLGR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin FTSE Germany ETF?
Franklin FTSE Germany ETF в настоящее время оценивается в 34.15. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.76% и USD. Отслеживайте движения FLGR на графике в реальном времени.
Как купить акции FLGR?
Вы можете купить акции Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) по текущей цене 34.15. Ордера обычно размещаются около 34.15 или 34.45, тогда как 15 и -0.38% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLGR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FLGR?
Инвестирование в Franklin FTSE Germany ETF предполагает учет годового диапазона 29.96 - 35.18 и текущей цены 34.15. Многие сравнивают 1.04% и 0.53% перед размещением ордеров на 34.15 или 34.45. Изучайте ежедневные изменения цены FLGR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Franklin FTSE Germany ETF?
Самая высокая цена Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) за последний год составила 35.18. Акции заметно колебались в пределах 29.96 - 35.18, сравнение с 34.35 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin FTSE Germany ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Franklin FTSE Germany ETF?
Самая низкая цена Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) за год составила 29.96. Сравнение с текущими 34.15 и 29.96 - 35.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLGR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FLGR?
В прошлом Franklin FTSE Germany ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.35 и 5.76% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 34.35
- Open
- 34.28
- Bid
- 34.15
- Ask
- 34.45
- Low
- 34.14
- High
- 34.28
- Объем
- 15
- Дневное изменение
- -0.58%
- Месячное изменение
- 1.04%
- 6-месячное изменение
- 0.53%
- Годовое изменение
- 5.76%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%