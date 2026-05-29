FLGR: Franklin FTSE Germany ETF
今日FLGR汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点34.19和高点34.38进行交易。
关注Franklin FTSE Germany ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
FLGR股票今天的价格是多少？
Franklin FTSE Germany ETF股票今天的定价为34.19。它在34.19 - 34.38范围内交易，昨天的收盘价为34.15，交易量达到3。FLGR的实时价格图表显示了这些更新。
Franklin FTSE Germany ETF股票是否支付股息？
Franklin FTSE Germany ETF目前的价值为34.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.88%和USD。实时查看图表以跟踪FLGR走势。
如何购买FLGR股票？
您可以以34.19的当前价格购买Franklin FTSE Germany ETF股票。订单通常设置在34.19或34.49附近，而3和-0.20%显示市场活动。立即关注FLGR的实时图表更新。
如何投资FLGR股票？
投资Franklin FTSE Germany ETF需要考虑年度范围29.96 - 35.18和当前价格34.19。许多人在以34.19或34.49下订单之前，会比较1.15%和。实时查看FLGR价格图表，了解每日变化。
Franklin FTSE Germany ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Franklin FTSE Germany ETF的最高价格是35.18。在29.96 - 35.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin FTSE Germany ETF的绩效。
Franklin FTSE Germany ETF股票的最低价格是多少？
Franklin FTSE Germany ETF（FLGR）的最低价格为29.96。将其与当前的34.19和29.96 - 35.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLGR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FLGR股票是什么时候拆分的？
Franklin FTSE Germany ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.15和5.88%中可见。
- 前一天收盘价
- 34.15
- 开盘价
- 34.26
- 卖价
- 34.19
- 买价
- 34.49
- 最低价
- 34.19
- 最高价
- 34.38
- 交易量
- 3
- 日变化
- 0.12%
- 月变化
- 1.15%
- 6个月变化
- 0.65%
- 年变化
- 5.88%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%