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FLGR: Franklin FTSE Germany ETF

34.19 USD 0.04 (0.12%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FLGR汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点34.19和高点34.38进行交易。

关注Franklin FTSE Germany ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FLGR新闻

常见问题解答

FLGR股票今天的价格是多少？

Franklin FTSE Germany ETF股票今天的定价为34.19。它在34.19 - 34.38范围内交易，昨天的收盘价为34.15，交易量达到3。FLGR的实时价格图表显示了这些更新。

Franklin FTSE Germany ETF股票是否支付股息？

Franklin FTSE Germany ETF目前的价值为34.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.88%和USD。实时查看图表以跟踪FLGR走势。

如何购买FLGR股票？

您可以以34.19的当前价格购买Franklin FTSE Germany ETF股票。订单通常设置在34.19或34.49附近，而3和-0.20%显示市场活动。立即关注FLGR的实时图表更新。

如何投资FLGR股票？

投资Franklin FTSE Germany ETF需要考虑年度范围29.96 - 35.18和当前价格34.19。许多人在以34.19或34.49下订单之前，会比较1.15%和。实时查看FLGR价格图表，了解每日变化。

Franklin FTSE Germany ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Franklin FTSE Germany ETF的最高价格是35.18。在29.96 - 35.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin FTSE Germany ETF的绩效。

Franklin FTSE Germany ETF股票的最低价格是多少？

Franklin FTSE Germany ETF（FLGR）的最低价格为29.96。将其与当前的34.19和29.96 - 35.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLGR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FLGR股票是什么时候拆分的？

Franklin FTSE Germany ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.15和5.88%中可见。

日范围
34.19 34.38
年范围
29.96 35.18
前一天收盘价
34.15
开盘价
34.26
卖价
34.19
买价
34.49
最低价
34.19
最高价
34.38
交易量
3
日变化
0.12%
月变化
1.15%
6个月变化
0.65%
年变化
5.88%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%